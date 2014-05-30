人民币高开低收全天购汇偏强 5月小升终结三月连跌

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京5月30日 - 中国人民币兑美元周五收低，但本月累计升值0.19%， 终结三个月连跌势头。今日即期随中间价方向高开，但月末最后一个交易日购汇整体偏强， 人民币在振荡中逐步走弱，成交量较前三个交易日缩小。
交易人士认为，市场对于近日波动仍有不同看法，谨慎情绪并未消散。此前分红购汇量 较大对即期产生短期贬值冲击，但昨天人民币大幅反弹收回失地，部分交易员认为其力度有 反向干预的嫌疑。
今天仍有交易员对此感到不解，“我感觉干预已经很久没出来了，但不知这个感觉对不对。好歹是有波动了。”一股份行交易员无奈地说。
虽然经历近日大幅波动，本月人民币累计仍小幅升值0.19%，终结了2月以来三个月连续 下跌的势头，并使今年以来的人民币贬值幅度收窄到3.1%。
中国央行周五宣布，首次动用双边本币互换协议对方货币，以4亿韩元（约合240万元人民币）支持企业贸易融资。分析人士称，在中韩近期政经交流密切的背景下，此举象征意义大过实际作用，显示两国战略合作正在提速。
全球汇市方面，日圆兑欧元冲至数月高位的涨势在周五暂时停歇，投资人在周末之前先 行获利了结。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2473 6.2399 -0.12%
中间价 6.1695 6.1705 0.02%
成交额 141亿美元
日内相对于中间价最大波幅 -1.29% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 145 6.2344 6.2489
2014年来即期升贬值幅度 -3.10%
1年期美元/人民币掉期升水 710
离岸人民币市场,北京时间16:35 今日 上日
1年期NDF 6.2535/70 6.2525
CNH即期 6.2496/09 6.2466
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李然; 审校 吴云凌/曾祥进)
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