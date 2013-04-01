* 人民币收盘创新高

* PMI数据尚佳带动中间价续升

* 疑似央行接盘控制人民币升值节奏

* 交易员在谨慎情绪中期待市场变革

路透北京4月1日 - 人民币兑美元即期周一收盘刷新历史高位，全天交易区间均刺破6.2100整数关口。最新公布的中国制造业PMI(采购经理人指数)尚佳，带动人民币中间价继续小幅上涨；客盘仍为净结汇，但波动空间极窄，交投愈显谨慎。

交易员认为，最新中国官方PMI数据虽逊于预期，但已连续半年保持在50%以上，显示中国经济稳中趋升。企业对于人民币升值预期比较一致，仍然倾向于结汇；且在国际避险情绪下资金流入也会形成支撑，人民币升值大方向难改。惟监管层可能对升值步伐作出控制。

“从中国经济基本面看，我对人民币走势看强。”北京一股份银行交易员称，客盘还是以结汇为主。

中国宏观经济先行指标--3月官方制造业采购经理人指数(PMI)小幅反弹至50.9，为去年4月以来最高，且是连续第六个月处在荣枯线50上方；但远逊于路透调查预估中值52.0。汇丰中国3月制造业PMI终值亦回升至51.6，和初值基本相符。

但上述交易员补充说，美元卖盘到一定程度时就有大行在接盘，“机构还是对央行的可能举措和调控会有个判断，因为央行在市场上存在调控，应该有接盘举动，否则人民币升值节奏不会这么慢。”

亦有交易员指出，近日中间价常与外盘走势和预期不符，让市场格外警惕。尤其是今天人民币中间价在隔夜美元稍微反弹的情况下开高有点出乎意料，市场猜测这种情况下反弹是否是连续走高的开始。

“大家都在看，都在等，变革应该会有，但不知道什么时候开始。”该交易员续称，“大家已经等了几个月了，现在市场里的交易员少了很多，自营盘确实没有空间，多数交易员都是做客盘而已。”

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，

以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2080 6.2108 0.05%

中间价 6.2674 6.2689 0.02%

日内相对于中间价最大波幅 0.96% (上限±1 日高 日低

%)

日内波动幅度(pips) 17 6.2073 6.2090

2013年来即期升贬值幅度 0.36%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:37 今日 上日

1年期NDF 6.2955/75 6.3000

CNH即期 6.2023/32 6.2030

东京汇市欧元周一跌向四个月低位，因市场担心塞浦路斯纾困案所带来的波及影响。澳元走低，此前数据显示中国3月工厂活动反弹速度慢于预期。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。（完)

(发稿 李航/李然/李文科; 审校 张喜良/曾祥进)

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