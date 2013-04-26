中间价跳涨促人民币即期同步创新高

* 中间价意外跳涨近百点至6.22附近

* 节前购汇和CNH倒挂使人民币在高位略有回软

* 部分美元空头因政策风险选择获利平仓

* 市场后市仍看多人民币

路透北京4月26日 - 人民币兑美元即期周五收盘跟随中间价双双创下历史新高。中间价较前一交易日大涨92个基点，但接连意外高开也让市场交投更显警惕。离岸CNH价格与境内即期再次倒挂，加之节前购汇需求在低价吸引下浮现，盘间人民币涨幅略缩，但仍维持在日间波幅上限不远处。

交易员并称，小长假前银行为缩小风险敞口进行美元空头回补，也是今天美元获支撑的一大原因。中间价连续大幅升值难以捉摸政策逻辑，直接的作用就是再次坚定了人民币升值的预期，而昨天公布的一季度国际收支双顺差数据也对人民币形成支撑，后期仍看空美元兑人民币。

“大家预期五一节期间可能会出人民币汇率的政策，所以有一些避险动作。”上海一外资行交易员表示，“如果是出台扩波幅政策，虽然当前市况下人民币还会升，但假期时间那么长，谁知道会发生什么事，赚了钱的头寸就选择先获利平仓。”

中国因“五一”小长假，金融市场下周一至周三（4月29日-5月1日）休市。

不过，如此升值速度超出市场的心理准备，也使市场对后期掉头走贬的高度和时间充满疑虑。北京一股份银行交易员说：“中间价高开本来正常，但是不该有如此大的幅度和节奏，央行让人捉摸不透，可能是政策意图。每天近100个点的涨幅，按此节奏，五一之后就6.20了。”

上海另一外资行交易员猜测，中间价意图可能更多反映近日成交价格升势，以缩窄中间价和成交价格距离，并改善结购汇双向需求。不过在当前资本流入持续、升值预期高涨的时候加快中间价升值可能适得其反，进一步强化升值预期。

国家外汇管理局周四公布的2013年一季度国际收支平衡表初步数据显示，中国一季度国际收支经常项目顺差552亿美元，资本和金融项目顺差1,018亿美元，同期外汇储备资产增加1,571亿美元，在基金组织的储备头寸减少1亿美元。

专家指出，套利交易是当前国际资本流入、并造成人民币屡创新高的重大原因，而目前境内外利差水平仍在高位将继续支撑套利资金源源不断地流入中国。

路透调查显示，过去两周人民币多头仓位升至20个月高位，因预计人民币波动区间将扩大。周四公布的对14位外汇分析师的调查结果显示，人民币多仓升至2011年8月末以来最高.

东京汇市，美元兑日圆周五下滑，脱离本月稍早所及四年高位，此前日本央行保持政策不变，未向市场提供抛售日圆的新动力。新兴亚币周五多数上涨，因人民币汇率创纪录高位引燃扩大日内波幅猜测，泰铢因政府抑制汇价的举措而下滑。<FRX/CN>

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1650 6.1707 0.09%

中间价 6.2208 6.2300 0.15%

日内相对于中间价最大波幅 0.95% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 59 6.1616 6.1675

2013年来即期升贬值幅度 1.06%

1年期美元/人民币掉期升水 885

离岸人民币市场,北京时间16:45 今日 上日

1年期NDF 6.2370/90 6.2405

CNH即期 6.1658/72 6.1661

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李航/李然; 审校 杨淑祯)

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