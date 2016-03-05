人民币汇率比较平稳 外汇管制无必要亦无效果--中国外管局长

路透北京3月5日 - 中国外管局局长潘功胜周六称，目前人民币汇率比较平稳，人民币不具备持续贬值的基础，外汇管制既无必要，也无效果。

他在全国两会(政协和人大会议)间隙向记者称，目前跨境资本的流动处于合理的区间，而且它的流动的结构也是良性的。他并重申限制外资企业汇出利润完全是谣言。

“全世界没有一种数学的模型，它能够算出来汇率的均衡值在哪里，”潘功胜称，目前中国经济的增长、经常项目巨大的顺差、还有目前通货膨胀的水平，这些经济的基本面都构成了人民币不具备可持续贬值的基础。

在潘功胜看来，构建宏观审慎的框架，防范系统性的金融风险是金融危机以后，很多的国际金融组织和很多的主要的经济体在总结金融危机以后得出的重要教训。金融危机以后很多重要经济体的改革也是基于这样一个基础上的。

对于货币政策，他指出，货币政策的操作它要考虑多个变量，它不仅仅是考虑汇率的问题，从历史上看，往往都是在年初的时候信贷投放量在一年中比较大的，所以不用拿一个月的数据来分析。

中国十二届全国人大四次会议周六开幕，政府工作报告提出，今年广义货币供应量(M2)增速目标提高至13%，要保持人民币汇率在合理均衡水平基本稳定。（完）