人民币兑美元即期收升 交投谨慎维持区间振荡

路透北京8月26日 - 中国人民币兑美元周二收升，中间价则持续走弱至近三周新低。市场呈弱势净结汇格局，交投情绪谨慎，整体保持区间振荡。

中间价连续第二天走弱，并创8月7日以来新低，显示央行意图人民币不急于升值，也不愿意升得太快，估计短期汇价仍在当前价位上震荡盘整，但中长期仍谨慎看多人民币。

“今天很稳定，市场接近6.1500元就会有购汇盘出来，窄幅盘整，但感觉升值力量更强一些，CNH基本没动，市场缺乏大方向。”一股份制行交易员指出。

最近市场一上一下反转频率明显增加，令市场谨慎应对，全天人民币兑美元即期成交额为123亿美元，波幅亦窄至50个点子。

全球汇市，美元在近期上涨后于周二稍作喘息，不过对欧元毫无支撑。欧元兑瑞郎在近19个月低位，市场预期通胀率疲软以及欧洲央行会推出更多货币宽松措施，这都打压欧元。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1523 6.1550 0.04%

中间价 6.1663 6.1653 -0.02%

成交额 123亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.24% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 50 6.1513 6.1563

2014年来即期升贬值幅度 -1.60%

1年期美元/人民币掉期升水 1250

离岸人民币市场,北京时间16:39 今日 上日

1年期NDF 6.2270/10 6.235

CNH即期 6.1530/45 6.1541

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李文科/李然; 审校 曾祥进)

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