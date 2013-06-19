人民币略收涨 资金紧张促购汇推迟

紫光集团获国开行1,000亿元融资 国家产业基金有意投资500亿
路透上海3月28日 - 近期在全球半导体领域深入布局的中国紫光集团周二与国家开发银行、国家集成电路产业投资基金管理人华芯投资分别签署协议，在“十三五”（2016-2020年）期间，两家金融机构将给予紫光集团共计1,500亿元人民币的投融资支持。
* 人民币逆转早盘弱势而收涨
* 月末料面临季节性购汇需求
* 银行执行20号文仍有集中购汇可能，但影响或有限
* 人民币资金面紧张或令银行推迟购汇
路透北京6月19日 - 人民币兑美元即期周三收涨，逆转早盘弱势，亦与中间价小幅回落相反而行。交易员称，市场总体供求相对均衡，虽然临近六月底、半年末面临季节性购汇以及20号文而引发的购汇需求相叠加，但国内资金面紧张的局面推高掉期点子，亦增加隔夜持仓成本，促使银行推迟购汇。
交易员称，购汇需求是有的，除了季节性购汇，20号文的补美元头寸，还包括部分跨国公司利润汇回等购汇需求，但上述需求短期都让位于国内紧张的资金面，推动人民币逆转早盘弱势而掉头向上，但幅度料有限，预计未来汇率大体仍保持双向波动格局。
上海一股份行交易员表示，虽然银行多数已在通过购买综合头寸、或者客户结汇后不再平盘的方式执行20号文，但由于人民币资金近期比较紧张，过早购买头寸也会占用人民币资金成本，所以部分银行还是希望到月底时再行购汇。不过集中购汇的规模可能有限，且时间较短。
“而且一个多月以来我们通过像贷款到期不再续做、拉存款等等方式，贷存比也压下来不少了，其实购汇规模也不是很大。到了下个月情况会更好，到期贷款更多了，那我们很快能把贷存比做到75%，合规以后还是跟以前一样（可以保留美元空头）。”该交易员表示。
上海一外资行交易员称，最近市场的主题就是资金很紧，推动隔夜美元多头的成本大幅提升，现在持有美元多头的话一天就可能损失10个点，所以即使有购汇需求可能也会推迟一下购买。而市场对人民币未来预期出现明显分化，大家仍期望从中间价的动向中寻找短期行情的蛛丝马迹。
中国银行间市场周三主要质押式回购全线飙升，因大型银行进场借钱，加剧资金紧张局面。交易员称，若央行继续冷眼旁观，月末前流动性难有缓和。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以
及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.1269 6.1285 0.03%
中间价 6.1677 6.1651 -0.04%
成交额 172亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.69% (上限±1% 日高 日低
)
日内波动幅度(pips) 68 6.1249 6.1317
2013年来即期升贬值幅度 1.69%
1年期美元/人民币掉期升水 1,450
离岸人民币市场,北京时间17:08 今日 上日
1年期NDF 6.2760/70 6.2730
CNH即期 6.1260/90 6.1330
尽管规模小幅下修，中国今年一季度国际收支仍稳居“双顺差”格局，显示海外资金在国内经济复苏、国外宽松货币环境的“里应外合”之下，于一季度持续流入境内，成为当时人民币升值的主要推手。预计经常和资本项目顺差可能将贯穿2013全年。
东京汇市美元兑主要货币周三在亚洲盘持稳，投资者静待美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策会议的结果，希望得到一些关于美国货币政策前景的信号。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
(发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯)
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路透上海3月28日 - 中国股市沪综指周二连续第二日收跌。分析师指出，昨日大盘冲高乏力，市场人气趋于谨慎，而且热门板块轮动过快，令投资者无所适从，大盘今日继续窄幅整理，交投进一步萎缩。
其中一位消息人士说，持有福布斯传媒(Forbes Media)95%股权的香港财团--本汇鲸媒体投资有限公司(Integrated Whale Media Investments,IWM)也在与另一家中国媒体公司进行洽谈，同时还在为其对福布斯的多数或全部持股寻找更多潜在买家。因商谈需要保密，这位消息人士不愿透露身份。