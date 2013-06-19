人民币略收涨 资金紧张促购汇推迟

* 人民币逆转早盘弱势而收涨

* 月末料面临季节性购汇需求

* 银行执行20号文仍有集中购汇可能，但影响或有限

* 人民币资金面紧张或令银行推迟购汇

路透北京6月19日 - 人民币兑美元即期周三收涨，逆转早盘弱势，亦与中间价小幅回落相反而行。交易员称，市场总体供求相对均衡，虽然临近六月底、半年末面临季节性购汇以及20号文而引发的购汇需求相叠加，但国内资金面紧张的局面推高掉期点子，亦增加隔夜持仓成本，促使银行推迟购汇。

交易员称，购汇需求是有的，除了季节性购汇，20号文的补美元头寸，还包括部分跨国公司利润汇回等购汇需求，但上述需求短期都让位于国内紧张的资金面，推动人民币逆转早盘弱势而掉头向上，但幅度料有限，预计未来汇率大体仍保持双向波动格局。

上海一股份行交易员表示，虽然银行多数已在通过购买综合头寸、或者客户结汇后不再平盘的方式执行20号文，但由于人民币资金近期比较紧张，过早购买头寸也会占用人民币资金成本，所以部分银行还是希望到月底时再行购汇。不过集中购汇的规模可能有限，且时间较短。

“而且一个多月以来我们通过像贷款到期不再续做、拉存款等等方式，贷存比也压下来不少了，其实购汇规模也不是很大。到了下个月情况会更好，到期贷款更多了，那我们很快能把贷存比做到75%，合规以后还是跟以前一样（可以保留美元空头）。”该交易员表示。

上海一外资行交易员称，最近市场的主题就是资金很紧，推动隔夜美元多头的成本大幅提升，现在持有美元多头的话一天就可能损失10个点，所以即使有购汇需求可能也会推迟一下购买。而市场对人民币未来预期出现明显分化，大家仍期望从中间价的动向中寻找短期行情的蛛丝马迹。

中国银行间市场周三主要质押式回购全线飙升，因大型银行进场借钱，加剧资金紧张局面。交易员称，若央行继续冷眼旁观，月末前流动性难有缓和。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以

及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1269 6.1285 0.03%

中间价 6.1677 6.1651 -0.04%

成交额 172亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.69% (上限±1% 日高 日低

)

日内波动幅度(pips) 68 6.1249 6.1317

2013年来即期升贬值幅度 1.69%

1年期美元/人民币掉期升水 1,450

离岸人民币市场,北京时间17:08 今日 上日

1年期NDF 6.2760/70 6.2730

CNH即期 6.1260/90 6.1330

尽管规模小幅下修，中国今年一季度国际收支仍稳居“双顺差”格局，显示海外资金在国内经济复苏、国外宽松货币环境的“里应外合”之下，于一季度持续流入境内，成为当时人民币升值的主要推手。预计经常和资本项目顺差可能将贯穿2013全年。

东京汇市美元兑主要货币周三在亚洲盘持稳，投资者静待美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策会议的结果，希望得到一些关于美国货币政策前景的信号。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯)

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