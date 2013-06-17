人民币继续收升 预计后市继续双向小幅波动

* 中间价连续四日创新高，升破6.16

* 大行主导行情更加明显

* 后期预计结购汇相对均衡继续双向小幅波动

* 5月代客结售汇数据显示售汇快速增长

路透北京6月17日 - 人民币兑美元即期周一继续收升。人民币中间价连续第四天创出历史新高，并升破6.16元大关。早盘市场仍呈现净结汇，交易员称大行结汇盘较多，而市场内缺乏购汇使人民币出现小幅升值，但后期结购汇仍料相对均衡，保持双向小幅波动可能性较大。

上海一外资行交易员称，近期大行主导行情更加明显，而中间价的指导意义则不如此前。今天大行出来结汇而购汇力量不强，接盘的人少，所以美元贬值走得很快。但预计美元后期不会再跌多少，因半年末即将到来，分红等购汇需求也会出现，人民币汇率短期内预计不会升破6.12元水平。

“美元从6.1210反弹到6.14这一波的过程里空头也消耗了不少，有时会出现空头回补。加上此前有人民币贬值的讨论，现在看来美元不是那么空了。”他说。

上海一股份制行交易员称，上午中间价创新高，引导市场一路上扬，午后还是结汇比较多，6.1200-6.1400元的区间震荡格局已经比较明显，6.1400元是市场的心理价位，有大量结汇出来。

“有人在中间价创新高的信号带领下开始结汇，下一步趋势，就是6.1200-6.1400之间进行区间震荡。”上述交易员称。

甫出炉的中国5月份银行代客结售汇数据，进一步体现外管局20号文正使市场外汇需求上升。当月代客售汇环比增幅几乎是结汇增幅的一倍，令同期代客结售汇顺差一如预期自上月343亿美元回落近半至172亿美元，并与当月新增外汇占款降至669亿元人民币规模这一趋势相符。

招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮认为，人民币汇率走势近期出现波动，更多是受到购汇增加的影响，而非代表市场已经转向，但他认为在经济增速放缓、外贸较差的背景下，短期内人民币升值只会放缓、不会停止，不大可能出现贬值。尤其是在20号文的影响被市场消化以后，中间价还是会保持升值。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以

及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1250 6.1308 0.09%

中间价 6.1598 6.1607 0.01%

成交额 149亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.59% (上限±1% 日高 日低

)

日内波动幅度(pips) 65 6.1236 6.1301

2013年来即期升贬值幅度 1.72%

1年期美元/人民币掉期升水 1,270

离岸人民币市场,北京时间16:54 今日 上日

1年期NDF 6.2550/80 6.2730

CNH即期 6.1275/82 6.1294

东京汇市日圆周一小幅下跌，因日本股市走势坚挺，但日圆兑美元和欧元仍持在两个月高点附近，投资者正在考虑美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在何时以及如何开始削减经济刺激力度。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯/黄凯)

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