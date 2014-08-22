多空观点：人民币汇率升贬转换迅速 交易心态更加灵活多变

图为百元面值的人民币和美元现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透北京8月22日（作者 李然） - 7月下旬以来一路高歌猛进的人民币汇率说贬就贬！不过让人印象深刻的不止是人民币的升贬自如，市场情绪的多空切换也比从前洒脱了不少。

本周人民币兑美元即期汇率跌幅一度深达250个点子，使7月下旬以来近1.2%的涨幅回吐0.4个百分点。V字型走势的背后，是盘面上净结汇到净购汇的迅速切换。

交易人士反映，当前市场多空因素交织，这种多空切换有其内在合理性。总体看下半年中国面临资本流入的状况，但市场参与主体对于汇率风险忌惮有加，包括美元指数走强、国内先行指标走弱、央行调控虚实不明，都造成美元空头选择从速平仓离场。

“市场参与者的心态跟以前不同了。经历年初的贬值，对汇率风险还是心存疑虑，一有情况就马上掉头。正常的市场就该是这样。”招商银行总行高级分析师刘东亮说。

他认为，本周人民币偏空的主要原因主要有二，一是美元指数走强，这对机构操作心理会有影响；二是大行出手购汇，市场也风传背后存在央行干预的可能性。市场对于央行要实现双向波动的决心有所期待，在出现这些情况的时候选择跟风也在情理之中。

而相对更为灵活的结购汇方向变换也起到推波助澜的作用。一股份行交易员在向路透分析本周人民币回调时说，“不能否认一些投机性的客盘起到了推动作用，一些银行自营盘也掉头买入美元，起到推波助澜的作用。”

人民币汇率前期汇率涨势过猛，也让市场更容易接受空方的种种暗示。近几个月通过技术分析进行价位预测的交易员明显变多，他们认为今年人民币汇率捉摸不定，还没有找到合适的价格参考指标，只能通过技术面提供些许指引。近期人民币快速脱离多道技术组力位交织的6.15-16元区间，也让他们觉得有些意外。

随着人民币双向波动特征越来越明显，市场将会越来越灵敏地反映多空情绪的变换，减少单向押注的操作手法。企业方面的外汇交易将更多反映短期供求，形势不明时更多选择持币观望，减少提前操作可能造成的汇率损失。

人民币兑美元即期汇率周五继续回落，目前维持在一周新低的6.1542元，自周二所创逾五个月新高的6.1366元回落176个点子或0.28%，此前截至周二的一个月内人民币共升值近1.1%。中间价三天连跌后周五小幅反弹。掉期曲线持续陡峭化，周五时一年期美元兑人民币掉期触及14个月高点的1,310点。

**多空交织**

人民币中长期内保持升值的内在逻辑尚未发生明显变化。就算在经历过今年以来过山车式的汇率振荡，多数市场人士仍认为人民币还会保持升值，但短期不确定性会大大提升。

一中资大行交易员认为，出口-顺差-升值的逻辑没有变，“除非中国的经济结构发生变化或者央行强势干预，否则还是慢慢升值。”

而在看空人民币一侧，美元指数走强不但是本周以来推低人民币中间价和市场汇率的短期因素，也很有可能是中长期持续影响企业本外币配置的外在原因。

本周美元指数至今仍升近0.9%，并有望录得1月末以来最佳周线表现，乐观的楼市数据以及强硬的美联储会议记录共同对美元构成强大推动力。美国退出量化宽松政策及加息的预期，对美元利率将持续形成上行压力。

内因方面，技术分析来看汇率存在回调需求，中资大行的即期和掉期长端的购汇买盘，和央行“窗口指导”传闻在市场中的传播，确实使得市场弥漫的短期做多人民币情绪降温，使操作再次回归谨慎。

刘东亮说，“7、8月升值有些单边而且太猛了，对于央行来说升值不是问题，但不能像以前一样。”前述股份行交易员亦表示，按之前的升值速度，这个月底就要升到6.10了，确实猛了些。

远期结汇减少也会减轻即期方面的升值压力。一股份行交易主管表示，有不少去年或年初做了远期结汇的企业，现在还在到期履约或向后展期。企业一方面出于谨慎的心态，另一方面也是受制于原来签的远期结汇尚待履约，难以腾出空间叙做新的远期结汇。

此外交易人士认为，包括中国8月汇丰PMI初值不佳、上海海关多人被查、宁波北仑码头集装箱车队罢工等事件，对于短期看空人民币都或多或少起到推动作用。

**干预之争**

近月以来，央行已经大幅减少直接的市场干预，这从交易员的感受和央行口径外汇占款数据中都得到一致体现。但随着三季度外贸超预期走强，资金流入再度升温，央行是否还能保持淡定而不入场干预，成为市场关注焦点。

多位交易人士向路透反映，中资大行在即期和掉期市场上大举购汇，或许与其接到央行致电有关，这意味着前期快速升值可能让央行不安，有必要控制一下升值步伐。但无论是从盘面特征、近期外汇占款数据、本币短期利率水平来看，目前都没有证据显示央行对即期市场进行了常规数量型干预，即买入美元并卖出人民币。

而就窗口指导的可能性，市场分析人士称，就算在国外成熟外汇市场，央行对汇市进行窗口指导也是常见情况。交易员也表示，央行致电银行交易室并非新闻，平时也会不时致电关心交易情况，但一般不会对银行的交易方向和交易量直接做出指引。

但也有分析人士指出，从即期市场和掉期市场长端同时出现大额购汇盘来看，很像是银行对远期大额购汇平盘时的操作，即在掉期市场上采用一个近端卖出/远端买入美元的交易，同时在即期市场买入相应头寸。

银行人士解释，从资产负债表上看，由于远期交易属于表外业务，对于交易主体而言远期购汇头寸并不会入表；同时由于掉期短端头寸恰好被即期平掉，也不会在表内留下痕迹。

另一股份行交易员说，“比如说如果是央行做了远期购汇，如果履约之前头寸没有被平掉或者展期，那只有在履约时会表现为当期外汇占款科目突然变大。”而这可能会导致届时外汇占款数据和银行结售汇数据产生明显的冲突。（完）

(发稿 李然; 审校 毕晓雯)

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