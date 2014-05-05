中间价引导人民币大幅收升 节后客盘结汇偏强

* 人民币即期大幅收升0.22%

* 节间美元走弱后中间价高开

* 短期料继续在弱势区间振荡

* 油盘购汇对美元购成支撑

路透北京5月5日 - 人民币兑美元即期汇率周一跟随中间价收升，升幅达0.22%或138个点子。上周末美元指数走弱后，中间价今日随之高开。受此引导加之五一节后客盘结汇偏强，即期亦自此前一年半低点反弹。

“今天即期动得挺大，结汇盘多，即期（美元价格）和掉期点都在跌。”一股份行交易员说。

该交易员称，尾盘时有油盘购汇出现，对美元购成支撑，令人民币涨幅有所收窄。

广发银行周日发布研究报告认为，经过连续三个月的贬值，人民币兑美元即期汇率在当前汇率水平上达成了供求的短期均衡，5月间维持在6.20-6.27偏弱区间可能性较大。而人民币出现阶段性升值，预计要待7月之后。

全球汇市方面，日圆兑美元周一触及两周高位；调查显示中国制造业活动连续第四个月萎缩，打压风险偏好，推动澳元下滑。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2455 6.2593 0.22%

中间价 6.1560 6.1580 0.03%

成交额 115亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.62% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 139 6.2418 6.2557

2014年来即期升贬值幅度 -3.07%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日

:31

1年期NDF 6.2315/35 6.2495

CNH即期 6.2454/68 6.254

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 李然; 审校 吴云凌/张喜良)

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