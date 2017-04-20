一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告

路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。

报告并称，2017年将有多重因素驱动人民币国际化，包括中国经济增长、对外投资继续扩大、人民币国际影响力提升，以及人民币汇率平稳、短期资本外流减少等。尤其是中国债券市场进一步开放，人民币资产国际吸引力提高将成为推动人民币国际化的新亮点。

“建议实施精准资本流动管理，强化债券的国际安全资产功能，并加强多边政策合作互利共赢。”报告称。

报告指出，在未来推进人民币国际化的过程中，对资本流动管理不应搞“一刀切”，而应建立“黑名单”制度，放管结合，支持居民真是合规的对外投资及经济活动，并鼓励企业参与一带一路建设。同时，运用大数据技术加强监测，实现资本流动的精细化、精准化管理。

报告并建议，未来中国应加强国际合作，扩大债券市场双向开放力度；推动资产证券化，适当增加国债、准国债的品种。同时健全债券市场定价机制，提高债券评级机构的国际公信力。此外，还应扩大人民币直接交易的外币数量，增加人民币使用的便利性。另外，要构建离岸在岸市场的互动机制，降低交易成本。提高人民币资产的国际竞争力。

报告并称，中国应努力避免中美发生贸易战、汇率战；应开展对欧洲国家的并购和要素贸易，推动伦敦人民币离岸市场的发展。同时，借一带一路峰会的东风，扩大沿线国家的直接投资和工程承包，扩大人民币贸易结算和金融交易的范围。

中国央行副行长易纲此前表示，人民币国际化是一个中长期战略，要做好政策的顶层设计，便利贸易、投资、支付，便利把人民币作为国际储备货币；在推动人民币跨境使用的同时，注重稳步推动资本项目可兑换，推进人民币国际化使用相关基础设施建设。（完）