新闻稿：中国人民币国际化的脚步已经放慢--惠誉

（以下摘译自信用评等机构惠誉的新闻稿）

香港/新加坡5月1日(惠誉) - 惠誉表示，在成为更重要的全球性货币的道路上，最近两年人民币前进的动力有所丧失，尽管其在2016年底被历史性地纳入国际货币金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子。中国当局阻止资本外流的政策以及市场对人民币贬值的担忧，将在近期内阻碍人民币的国际化。然而随着时间推移，各国储备管理机构的逐步增持仍将对人民币的评级情况起到支持作用。

如果一国的货币在全球官方外汇储备中扮演重要角色，那么这个国家就不大可能面临外部融资压力，因为以该货币计价资产的需求十分稳定。惠誉的主权评级考量通过“储备货币弹性”指标纳入了这一因素。该指标的计算依据是在IMF官方外汇储备货币构成(COFER)调查中，每种货币所占的全球储备比重。

2017年3月官方外汇储备货币构成(COFER)调查中首次正式纳入人民币。调查显示，截至2016年底，储备管理机构所持人民币计价的官方外汇资产共计845亿美元，相当于整体已公布储备持有总量的1.1%。这一比例要高于瑞郎，但却大大低于该数据中包含的其他货币。

调查显示，过去两年间，央行储备组合中人民币计价资产的比重略有下滑，而2011-2020这十年早些时候曾有实质上升，根据此前的一例专项调查,到2014年底时，所占比重已由2012年底时的0.7%升至1.1%。环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)的数据也显示，人民币国际化在放缓，到2017年3月，人民币在全球跨境支付中所占比例从2016年3月的2.0%降至1.8%。尽管如此，据中国中央国债登记结算有限责任公司，这一期间外国所持中国国债比重见增，从3.0%升至3.9%。

推动人民币国际化，是中国在过去10年努力提高经济影响力的关键。鉴于中国经济在全球的地位和相互关联性，人民币有很大的长期潜力成为储备货币和国际汇兑货币。但惠誉认为，如果资本项目自由化对国内金融稳定构成风险，中国当局则不会推进重大的资本项目自由化。因此，我们预测资本管控在接下来几年会以不对称的方式解除，稳步放松资本流入限制，并会继续保持资本流出限制。

过去两年的情况支持该观点。一些改革措施使得中国资本市场对外开放的进程仍在继续。譬如，自2016年2月中国进一步放开境外机构投资者投资银行间债券市场。此举应会促进人民币成为储备货币，因央行青睐的大多数长期固定收益债券都在中国银行间市场交易。

但2016年中国政府严控资金外流以遏制人民币的下行压力。个人购买外汇的监管限制增多，对外使用外资金额（FDI）的审查力度亦加大。这些举措成功抑制了资金外流，预示着多项举措在一段时间内仍将继续实行。

同时，投资者担心中期金融稳定或将继续对人民币作为累积财富的吸引力构成压力。前几个季度，政策刺激已令经济企稳，但杠杆和金融风险持续累积。(完)