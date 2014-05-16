分析：人民币走势大逆转 暴露中国企业对冲短板

2010年6月20日资料图片，在台北拍摄的人民币和美元照片。 REUTERS/Nicky Loh

路透上海/香港5月16日（记者 陆建鑫/Saikat Chatterjee） -许多中国大型企业现在才开始应对汇率风险，而这是外国竞争对手早就在应对的问题。

在今年以前，中国企业基本不操心人民币走势，许多企业认为人民币汇率出现意外波动的风险太低了，根本不值得进行对冲。在过去近10年中，人民币兑美元保持缓慢升值，而在那之前是人民币牢牢钉住美元的汇率机制。

但到今年2月，一切都不同了。2月人行操作导致人民币意外走贬，这导致许多中国企业发生巨大的汇兑损失，也暴露出他们缺乏对冲技能的短板，而投行正排着队准备帮助中国企业应对这个问题。

中国国航(601111.SS)的一名官员称：“我们开始认真考虑通过衍生品作对冲。”国航第一季度因汇兑损失导致营业利润减少5.15亿元人民币。

和其他面对汇兑风险的公司一样，国航正考虑通过远期市场进行对冲，防范人民币汇率意外波动带来的冲击。

国航官员说：“以前几年，人民币升值给我们带来了汇兑收益，在这样的情况下，我们没理由通过远期市场对冲汇率风险，因为那样反而意味着放弃了汇兑收益。”

今年头四个月，人民币兑美元汇率下滑了3.3%，航空业是受冲击最严重的行业之一。

官方媒体引述民航总局数据称，今年第一季中国航空业共发生汇兑损失24.4亿元人民币，上年同期则为收益8亿元。

第一季其他发生重大汇兑损失的上市公司还包括宝钢(600019.SS)和中集集团(000039.SZ)等。

周四中国政府称将进一步发挥市场在人民币汇率形成中的作用，增强人民币汇率双向浮动弹性，并鼓励金融机构开发适应实体经济发展需要的避险产品，帮助企业有效规避汇率风险。

**投行商机**

过去中国企业不仅认为没必要对冲汇率风险，有的公司甚至反其道而行之，押注人民币一路升值，提高外汇风险敞口。这样的押注也确实大获成功，自2005年以来人民币累计升值超过30%。

摩根大通离岸人民币和港币交易部门主管EricYum称，当时一些企业和其他投机客将大量资金投入押注人民币升值的衍生工具，导致市场一边倒。

这最终使得人行不得不传递出明确讯息：人民币应该双向波动。在中国经济放缓而整个市场仍押注人民币升值的情况下，人行2月进行市场操作，促使人民币贬值，而后又宣布扩大人民币汇率浮动区间，引发了人民币又一轮贬值。

中国企业缺乏对冲的专业知识和经验，这对香港的投行家来说无疑是福音，他们称接到企业客户的问询骤然增多，而远汇业务见增。

渣打银行全球人民币解决方案部门负责人CarmenLing说：“我们跟我们的客户沟通，告诉他们可以采取什么样的方法来加强汇率对冲，譬如利用远汇，毕竟许多客户眼下面临的环境和以前完全不同了。”

而这类客户问询正转化为实实在在的业务。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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