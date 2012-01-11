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路透中文国际短讯 | 2012年 1月 11日 星期三 13:20 BJT

中国首次披露赴港发债额度

中国国家发改委周三批准10家境内银行赴香港发行人民币债券，总额250亿元。分析人士指出此举意味着额度体系开始运作，有助於提高市场透明度。"这样的话，市场就知道有哪些机构会来发债，而以前只有具体做申请的人才知道这些信息，"汇丰银行亚洲信用研究策略师刘洁称。路透

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