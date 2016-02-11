2016年中国将加大三个自贸区内的人民币可兑换性－新华社

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京2月10日 - 中国外汇管理局资本项目管理司司长郭松周三表示，今年中国将加大三个自贸区内的人民币可自由兑换性。
据新华社报导，郭松表示，相关部门将开始执行“限额内”资本项目可兑换计划。
中国政府12月表示，将允许人民币在广东、福建和天津的三个自贸区内进行有限的自由兑换，继人民币加入国际货币基金组织(IMF)储备货币篮子后，进一步放宽了人民币在资本项目下自由兑换的限制。
在近期接连干预股市和汇市后，海外投资者越发担忧中国政府是否会兑现开放金融市场的承诺。
他们还担心，在中国企业面临融资困境之时，中国政府放宽外资流入限制的目的何在。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)