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中国财经 | 2016年 2月 11日 星期四 10:04 BJT

2016年中国将加大三个自贸区内的人民币可兑换性－新华社

路透北京2月10日 - 中国外汇管理局资本项目管理司司长郭松周三表示，今年中国将加大三个自贸区内的人民币可自由兑换性。

据新华社报导，郭松表示，相关部门将开始执行“限额内”资本项目可兑换计划。

中国政府12月表示，将允许人民币在广东、福建和天津的三个自贸区内进行有限的自由兑换，继人民币加入国际货币基金组织(IMF)储备货币篮子后，进一步放宽了人民币在资本项目下自由兑换的限制。

在近期接连干预股市和汇市后，海外投资者越发担忧中国政府是否会兑现开放金融市场的承诺。

他们还担心，在中国企业面临融资困境之时，中国政府放宽外资流入限制的目的何在。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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