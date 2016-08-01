人民币随中间价收创逾五周新高 但月初购汇需求仍强

路透上海/北京8月1日 - 人民币兑美元即期周一较上日收盘价大涨，与中间价同创逾五周新高。交易员称，中间价超230点反弹基本符合市场预期，但汇价连续升值并没有明显打压客盘购汇情绪，结合月初因素客盘购汇大增推升成交量，盘中仍需大行提供美元流动性。

他们并指出，今日发布的7月官方制造业PMI数据对汇市影响有限，当前影响市场主要因素依旧集中美元指数走向、客盘供需和大行的意愿。短期看，欠佳美国经济数据仍会让美指承压，但人民币午后回吐部分涨幅，短期涨势或有调整。

“今天购汇特别多，一方面是月初有了新的购汇额度，另一方面今天的价格购汇也比较合适。”一股份行交易员称，“大行今天有出来干预，但干预不动，也没有死压，短期来看人民币涨势有可能调整。”

中国宏观经济先行指标制造业PMI指数在7月小幅下滑至荣枯线下方 ，为五个月来首次。国家统计局指出，制造业形势总体持稳，近期部分地区的洪涝灾害，市场需 求增长动力减弱是7月制造业PMI微降的主要原因。

全球汇市方面，美元周一略微上涨，上周周线跌幅创三个月最大；日圆微跌，上周日本央行公布的宽松方案力度不及市场预期，日圆曾跳涨逾3%。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微跌0.37%至94.99；SDR篮子指数微跌至95.77，BIS篮子指数微跌至95.66。日圆变动再次成为指数大跌的主因。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.639 6.6548 0.24%

中间价 6.6277 6.6511 0.35%

成交额 213.16亿美元 188.3亿美元

日内波动幅度(pips) 96 日低6.6419 日高6.6323

今年以来升贬幅度 -2.19%

2005年汇改以来升贬幅度 24.66%

一年期美元/人民币掉期 650

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.6425 6.631

一年期NDF 6.7878 6.7638

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6379；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）