人民币国际化取道非洲绝非坦途

* 人民币国际化取道非洲于双方有利

* 推行根本在于双方经贸投资进一步加深

* 非洲各国对人民币缺乏了解是推行制肘

* 风险不容忽视

作者 李然

路透北京3月27日 - 中国与非洲经贸的紧密关系，让人民币国际化取道非洲看似顺理成章。不过，这犹如一捧带刺玫瑰，需要把如同利刺的各种风险和障碍耐心去除，才能真正捧在手心。

中国从2009年以来已连续四年成为非洲第一大贸易伙伴国，中国国家主席习近平首次出访就包括非洲三国，也凸显了中非关系的战略重要性。若能在非洲加大人民币在经贸投资中的使用，不但对超过2,000家在非投资的中国企业提供了巨大的便利性，也能为当地经济发展提供助力、亦使非洲企业受益于更为稳定的人民币汇率。

但这绝非一条坦途。分析人士指出，非洲国家和币种众多，金融服务体系不健全，经济和需求的体量和结构都较为薄弱，加上一些国家政局不稳，都构成了较大的投资风险。

在去年近2,000亿美元的中非贸易总额中，人民币结算只占到区区0.5%。渣打银行非洲区现金管理及贸易融资部总裁沈汉良对路透表示，预测到2015年时，中非贸易总额中150亿美元的份额将以人民币进行结算。

“对于人民币结算业务来说，非洲市场就是一个沉睡的巨人。”他说。

非洲主要贸易伙伴目前对于人民币结算跨境贸易持开放态度，南非、肯尼亚、乌干达、赞比亚等多个国家的非洲银行也开始提供跨境贸易人民币结算服务，2011年9月尼日利亚央行宣布将人民币纳入该国的外汇储备货币。

但事实上，中国银行业在非洲的人民币业务仍处于试探和推进的过程。

中国商务部前副部长魏建国提供的数据显示，目前国家开发银行CHDB.UL在非洲54个国家地区设了28个代表处，进出口银行设有6个代表处，都还不具备分行的签约权。工商银行(601398.SS)(1398.HK)收购有南非标准银行(SBKJ.J)股权，并在当地开办人民币业务，但服务范围有限。

一家在非洲开展业务的中国国有银行人士对路透表示，发展非洲市场时银行显然更希望能直接使用人民币，“必须要建立自己的货币网络帝国。”

不过在推动跨境人民币结算方面还仅限于银行层面。人民币国际化的重要一步是各国央行层面的货币互换，而中非之间尚未取得突破。

目前中国已经与19个国家地区货币当局达成了货币互换协议，涉及总金额超过2万亿元人民币，从地域上正从亚洲和新兴市场国家向西方国家延伸，但尚无非洲国家。作为最新进展，中国央行周二与巴西中央银行签署了中巴双边本币互换协议，互换规模为1,900亿元人民币/600亿巴西雷亚尔。

**宣传教育为当务之急**

业内人士表示，非洲的投资需求目前仍集中于基础设施建设，自非洲的进口则以美元计价的资源类产品为主，加之其金融市场不成熟且开放程度不高，目前并不具备开展人民币业务的条件，加强宣传教育成当务之急。其后更需要非洲国家自身经济和需求结构的发展升级，以及与中国经贸的进一步加深。

市场人士也就此分析称，从非洲企业、银行业(包括各国央行)和中方这三个人民币应用的支柱来讲，除了中方问题不大，非洲的企业和银行大多不知道人民币结算的意义，很少清楚如何进行操作。

他们并指出，采用人民币结算可以为非洲进口商带来更多议价优势，中国出口商也不必再对应收账款进行套期保值，在国内也可以加快得到出口退税，对于双方都大有裨益。

沈汉良认为，非洲国家金融市场体量小、币种较多、汇率波动较大，也对投资经营构成额外的风险。但若人民币得以更加广泛的应用，因为若以人民币直接进行结算交易，可以极大减少汇率风险，这其实为交易双方都构成了需求。

“以加纳为例，2012年其货币兑美元汇率贬值了17%。把贬值后的货币再兑换为人民币又会损失多少？人民币兑美元是升值的，这又多了一层损失。人民币基本上是稳中有升，但非洲货币上上下下波动比较大。”他说。

华东一家摩托车配件出口企业的总经理则表示，非常希望中国和非洲国家有更多货币互换方面的政策推进，这样在人民币升值的大背景下，中国出口企业的压力就会相应降低一点，“这不是我一个人的想法，绝对是所有出口企业的人都这么想的。”

不过他也表示，当前在非洲人民币结算必需要与客人协商后才能推进。

魏建国说，随着中国企业对非洲的投资从基础设施建设和制造业逐步向旅游、房地产、文化创意等方面扩展和渗透，人民币已在非洲民间逐步走红。“去年我到南非开普敦旅游，旅馆收银员跟我说，最好给红票子(人民币)，比绿票子(美元)要好，也比当地的货币兰特要好。”

**风险不可忽视**

非洲的面积和人口都位居全球第二。非洲大陆共有54个国家，历史上遭欧洲殖民国家瓜分割据，造成经济落后、产业结构低下的现状，少数国家仍处于政权动荡。但近些年来依托其丰富的自然资源，非洲一些国家经济发展迅猛，其中2001-2010年的十年里，全球经济增速最快的10个国家中，就有6个来自非洲。

非洲国家众多，发展情况不一，既有共通的特点也有不同之处。首当其冲且无法忽视的，便是一些非洲国家目前还存在政局不稳的巨大风险，这给人民币的应用带来了很大障碍。

中国国际商会副会长张伟认为，非洲很多国家政治上存在不确定因素，其与基建为主的投资项目体量大、周期长，格外需要准确、全面地衡量投资风险，优先选择政局稳定、政策延续性强的国家。

国家开发银行国际合作业务局副局长石纪杨也指出，非洲经济规模比较小，信用评级比较低，所以这种情况下中资银行要依靠国际银行、国际信用保险公司和其他国际信用资源。但东西方银行在信用标准上有差别，“首先一个国家的信用评级有政局怎么判的问题，这个观点就有差别。”

上述国有银行人士也表示，人民币计价发放贷款的话，因为中资大行项目时间长、额度大，如果用人民币(偿付)确实风险会比较大。

2011年利比亚内乱就给投资该国的以中国国有公司为主的企业带来巨大损失。公开资料显示，利比亚动乱前，中国葛洲坝集团在该国的7,300套房建工程施工项目投资额就高达逾55亿美元，而中国一冶集团、中交建设等企业也有逾51亿和48亿美元的投资，其他国有和民营企业也损失惨重。

另一层风险则来源于对非投资的思路。分析人士表示，中国当前在非洲投资过于重视宏观层面的东西，有时缺乏对细节和相关需求的挖掘，这不但错失了更多投资机会，也会让已有投资效果打折。

“非洲市场确实是在发展初期，但是我们的软服务没跟上。比如建一个医院，却不考虑配套服务。这样医院建好了没人接收项目，到最后还款也存在潜在风险。”上述国有银行人士说。(完)

（北京张胜男和李文科对此文亦有贡献）

(审校 杨淑祯)

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