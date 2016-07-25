经济基本面表现将决定人民币汇率弹性空间--摩根士丹利华鑫

路透上海7月25日 - 摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊最新观点指出，经济和政策基本面很大程度上决定人民币汇率市场化程度以及未来一段时间的弹性空间，若中国经济基本面相对平稳，中国央行会把人民币汇率波动限制在可控范围内，预计年末人民币应不会超越6.8元的市场心理线。

他并分析指出，若三季度没有进一步推出稳增长政策，全年经济增速很可能会低于6.5%，监管层势必在汇率层面保持谨慎，以防止自身陷入内外两线作战困境，监管层料会把人民币汇率维持在目前6.7元水平来给国内政策留有更多空间。

“未来随着稳增长政策推动实体经济企稳回升，人民币汇率波动的空间可能会相应扩大。”他写道，“总之，下半年人民币汇率波动区间以及央行所采取的政策立场，很大程度上取决于国内稳增长政策力度以及海外政治经济形势演进所引致的经济基本面。”

章俊指出，上周统计局公布了二季度经济数据，说明实体经济在稳增长政策力度有所下降之后所表现出来的内生性增长动力依然严重不足，且长期看消费也存在下滑风险；此外，全球经济未来下行风险也在加大。

他预测称，如果按照二季度国内实体经济的走势，以及海外不确定性的增加，中国经济要在年底实现6.5%以上的经济增长目标存在一定的困难，因此预计政府会在三季度在稳增长政策层面重新加大力度来对冲短期内经济下行的压力。

他并预计，监管层料会采取“货币财政双宽+信贷回归中性”的政策模式，外加鼓励民间投资等产业政策，确保经济不会二次探底。但也应注意“货币信贷双宽”所带来的负面效应，央行应在下半年控制信贷增速。

“我们判断下半年央行会有降息降准各1-2次，其中在三季度大概率会有降准降息各一次。之后根据三季度政策效应的体现来相机抉择是否需要在四季度继续降息降准。”章俊写道。

章俊并假设认为，若全年经济增速维持在6.5%-6.7%（概率60%），则年末人民币兑美元汇率应不会跌破6.8元心理关口；若经济增速小于6.5%（概率25%），则监管层料会将汇率稳定在6.7元水平，为国内政策留下更多空间；当然若经济表现在6.7-7.0%（概率15%），则监管层可能容忍人民币更大的贬值幅度，为未来美联储加息以及国内供给侧改革提供缓冲。（完）