焦点：中国央行打击人民币空头 凭借美元走贬及强硬政策暂时告捷

2016年1月21日在北京拍到的人民币与美元现钞。 REUTERS/Jason Lee

路透上海/纽约4月19日 - 中国央行已击退国外的人民币空头，成功抑制了高风险的资金外流，并争取到更多时间刺激摇摆不定的经济。这不仅归功于市场干预和监管双管齐下，美国联邦储备委员会(美联储/FED)的立场转变也带来莫大帮助。

在人民币8月意外贬值后，中国人民银行今年大力稳定人民币汇率，已吓阻了空头并抑制资金外流。

数据显示，在经过六个月的努力后，中国央行可以暂时宣称在遏止资本外逃方面取得了胜利，协助多项经济指标在第一季改善，并减轻了出台积极政策支持举措的压力。

但央行的强硬手段，也让在岸和离岸人民币市场的元气大伤，目前也不清楚，如果美元持续升值，这样的策略如何持续下去。

“我们已看到让步势头，”伦敦对冲基金North Asset Management合伙人Sugandh Mittal称。

尽管近年来人民币多空战场均有North Asset Management的身影，但Mittal称，其现在已转为押注中国利率的策略。

离岸人民币和在岸人民币汇率之前一直反映了对央行官方指导汇率的大幅贬值，但自2月中以来的走势与中国人民银行汇率中间价一致，目前交投在6.5元人民币左右。

在岸人民币兑美元去年跌约4.7%。在不受央行窗口指导汇率限制的离岸市场，人民币跌逾5.5%，然今年1月续跌2.8%，之后监管机构入市干预。

据离岸人民币期权市场一个月期风险逆转指标，人民币的做空压力2月起已缓解，一些对冲基金投资者对路透表示，他们在退出贬值押注。

预期人民币大幅贬值的投资者包括一些知名对冲基金，比如HaymanCapital Management的Kyle Bass，他曾说随着中国印钞以将银行业资本重组，中国人民银行需让人民币兑美元贬值约30%。

Hayman Capital Management未回复路透置评要求。

中国央行动用数千亿美元外储支撑人民币汇率，交易员认为其在远期市场也很活跃。

针对其在互换和远期市场的海外操作，央行没有回覆提问。

央行对中资银行在海外持有的人民币存款实施储备金要求，以此加强管制，并威胁对跨境交易收取“托宾税”以抑制投机。

分析师称，另一个重要的影响因素是美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月升息后便一直按兵不动。

“美联储可以采取温和立场，以解中国之急，也可以保持强硬，免于让日本和欧洲受冲击。他们选择了前者，”伦敦SLJ Macro Partners的合伙人Stephen Jen称。

**仍在对抗**

有些人仍然认为中国央行最终难免让步，只不过坚持的时间要比预期更长。

“我们没有缩减曝险，”Segra Capital Management的对冲基金经理Adam Rodman说。

Segra于11月买入期权，该交易没有赔钱，Rodman称仍预计未来18至24个月人民币将走软。

“每个人都试图把这种交易涂上邪恶色彩。这太蠢了。中国正在经受资本外流以及一般信贷和金融放缓，这意味着人民币承担下行压力。”

中信里昂证券分析师预估，到2017年下半年人民币兑美元将自由浮动，导致短期资本外流，从而打压人民币兑美元跌至9。

“无法永远持续的事情总会走到尽头，”中信里昂证券团队在报告中指出，预计资本外流将促使中国政府“退后并让市场决定人民币汇率。”

“让人民币快速下跌将会促使金融流动性恢复平衡：中国需要修复的是金融帐，而不是经常帐。”(完)