离岸人民币中心的下一亮点：韩国

图为韩国银行内待清点的人民币现钞。 REUTERS/Jo Yong-Hak

记者 李珊珊

路透香港7月4日 - 人民币离岸中心正在欧洲四大金融重镇扎根之际，中国也没放慢在亚洲布局的脚步。因人民币存款增长快速而受到嘱目的韩国，本周获得人民币清算行设立以及人民币合格境外投资者(RQFII)额度。市场人士预计，贸易往来密切的中韩建立人民币清算机制，将有助激发首尔的人民币离岸业务需求。

建立各具特色、星罗棋布的离岸中心，是人民币走向国际化的战略步骤之一。这也令市场不免思考离岸龙头—香港的定位以及面临竞争。

金融人士多对香港前景表示乐观，认为除非当地离岸业务遭到针对性地限缩，中短期内来自于竞争的挑战影响较有限，但长期而言，应继续强化金融基建以及产品创新，以巩固其龙头地位。

中国央行周五公布，与韩国银行签署了在首尔建立人民币清算安排的合作备忘录，并协助展开人民币-韩元的直接交易，以及在韩国建立人民币清算体系。央行并指定了中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)首尔分行作为人民币业务清算行。

央行表示，首尔人民币清算安排的建立，将有利于中韩两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，进一步促进贸易、投资自由化和便利化。

汇添富资产管理（香港）董事总经理杨健指出，韩国与中国经济及贸易关系密切，尤其是近期在电器以及汽车方面，有超过日本之势。韩国投资者对于中国市场的了解，超过许多非中文的其他国家。

杨健在谈及近期在韩国进行路演时的经验指出，“我们很惊讶地发现，韩国多人可以讲中文，他们或在中国工作，或求学过。，对中国市场的了解超过许多非中文的国家。“

“他们对于投资中国的概念 比较coformtable（接受度高）， 愿意去了解，就个人认为，RQFII在韩国的需求，将比在欧洲地区更高，更受到瞩目。＂他说。

去年韩国与中国双边货物进出口额为2,289.2亿美元，增长6.4%。中国是韩国大的贸易伙伴、最大出口市场和进口来源国。

自去年底以来，韩国人民币存款增长快速，至6月底，韩国人民币存款达到约740亿元人民币（119.7亿美元）,再创纪录新高，而此数据在去年9月时仅约8.8亿美元。而这一度引来韩国监管当局关切，对中行(3988.HK)(601988.SS)等四家银行进行检查。

杨健指出，由于韩元收益率低于人民币，预料利差将是人民币产品受到注意的因素之一。

根据韩国央行数据，5月新存款平均年息为2.59%。韩国五年期公债收益率在2.81%，境内人民币五年期国债收益率为3.95%。

目前韩元并不能直接兑换成人民币，使得当地人民币存款交易的成本及复杂度超过香港、台湾、新加坡等地。市场预计，在韩元与人民币直接兑换开通后，人民币资金池有望进一步增长。

韩国、伦敦、法兰克福，巴黎、卢森堡以及未来可能推及悉尼、俄罗斯，离岸中心布点成线，人民币资金池也会快速扩大。德银近期上修了离岸人民币存款预估至2.5万亿元人民币，原预估为2.25万亿元。

欲浏览RQFII额度分配，请点选：(bit.ly/1zcdURl)

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 58,053.9 165

2. 渣打 40,801.7 126

3. 星展 18,243.9 49

4. 法巴 13,955.2 46

5. 中国银行 11,492.8 23

**本周市场动态**

--中国国家外汇管理局最新数据显示，截止6月30日已批准人民币合格境外机构投资者(RQFII)71家，获批额度共计2,503亿元人民币，6月增加121亿元人民币。其中日兴资产管理亚洲公司、富敦资金管理公司分别获10、12亿元，为新加坡首获RQFII额度。

--中国银行新加坡分行称，将与日兴资产管理亚洲及星展银行合作推出新加坡首个中国境内债券基金，主要投资于以人民币计价的存款证、优先股、固定和浮动利率债券、可转换债券、票据、债券与货币市场基金，及其他由中国政府、半政府机构、企业和金融机构在中国境内发行的固定收益证券，预计7月中推出。

--俄罗斯央行总裁纳比乌里娜(Elvira Nabiullina)表示，俄罗斯与中国接近就卢布和人民币互换达成协议，此举旨在增强双边贸易。

--两位消息人士周二透露，中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)香港分行三年期宝岛债正以3.4%于市场询价。这将是农银香港分行第二度在台湾发行人民币计价债券。

--中国人民银行与财政部等官员在北京与媒体见面，媒体引述人行货币政策司副司长郭建伟谈话指出，香港目前占全球人民币离岸市场份额53%，香港应该珍惜目前在人民币跨境业务上的优势。

--香港5月人民币存款较前一个月减少41亿元，为去年7月来首见下降。香港银行人士指出，在人民币双向波动后，预料暂时难见去年底以来的快速增长势头。

--香港苹果日报引述消息人士称，财资市场公会（TMA）旗下定盘价工作小组建议，除现有早上11时所设的离岸人民币即期定盘价（CNH Fixing）外，拟在下午4时港股收市时段，增设另一个更贴市的人民币定盘价作参考，以配合”港股通”南下买港股的内地客需要。

--中国国家外汇管理局称，自7月2日起取消银行对客户美元挂牌买卖价差管理，由银行根据场供求自主定价。

--中国外管局宣布将支持银行在普通欧式期权和实需交易前提下，对客户开展买入或卖出以及组合等多样化期权业务。（完）

(审校 黄凯)

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