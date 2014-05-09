点心债迎来热络五月 投资者可趁人民币疲软时吸纳

图为百元面值的人民币现钞。 REUTERS/Nicky Loh

* 点心债发行迎来热络五月

* 第一季发行量已年增100%

* 全年发行可望创新纪录

* 可趁人民币汇率疲软吸纳点心债

记者 赵红梅

路透香港5月9日 -5月初的香港连日阴雨绵绵，点心债发行市场却迎来“你方唱罢我登场”的阳春景象，月初连续多单点心债受投资者追捧让业内对今年点心债发行量将创新纪录更具信心。有分析师建言，料人民币二季度仍会持续偏软，投资者可趁机吸纳投资级别的点心债。

3、4月份点心债的发行较年初略为放缓，尤其是4月末略显清冷，然在企业财报尘埃落定及五一小假期过后，一级市场热度重又升温，近两日来有约50亿元案件定价，且多获得市场良好反应，新债在二级市场亦多呈上涨。

中国进出口银行、中化集团、中国诚通、中电建等月初陆续在离岸市场募资，进出口银行继1月后再度发行30亿元点心债，包括少见的10年期债券，总共获逾96亿元资金认购，约为发行额的3.2倍。

一位中资投行人士认为，5月以来的几单债，债券发行方和承销商对一级市场定价不再过度进取，人民币债券相较于美元债具投资价值等因素，激励市场买气。

中国四大国有石油公司之一的中化集团三年期点心债周三晚以3.55%定价，发行25亿元，共获得100亿元、4倍认购。交易员指出，与中化集团4月底发行的美元债券相比，此期债券转换成美元收益率高出近50点子，又是投资等级债券，受到市场欢迎。

中国财政部4月底表示，将于5月21日，面向机构投资者、国外中央银行、地区货币管理当局发行人民币160亿元国债，下半年将向机构投资者和香港居民发行人民币120亿元国债。这将利于拓展点心债市场深度及国债基准收益率的形成。

渣打银行本周公布，3月人民币环球指数按月升9.4%至1,736，按年升91.1%，反映在内地经济增长放缓及外汇波动的不利因素下，离岸人民币市场仍维持动力，机构投资者对人民币双向走势仍感兴趣。渣打银行环球人民币应用策略主管凌嘉敏表示，人民币现时国际化基础相当稳健，而放宽货币的进度亦非常令人鼓舞。

汇丰数据统计，今年以来截至3月底，点心债市场已发行2,200亿元人民币，较去年同期年增100%。截至5月初，点心债发行已比去年同期上升80%至2,780亿元，其中75%是存款证。

离岸人民币债券发行和投资已日渐热络。5月以来除了香港“点心债”热闹，中国银行(3988.HK)(601988.SS)在卢森堡发行了15亿元人民币三年期债券，农业银行(1288.HK)(601288.SS)香港分行亦在法兰克福发行12亿元两年期人民币债券。

**可趁人民币汇率疲软吸纳点心债**

“二季度国内经济处于低位，人民币汇率估计还会疲软，点心债市场则表现平稳，”中信证券固定收益分析师杨希认为，三季度中国经济企稳后，市场普遍预计汇率会重拾升势，时下是吸纳中高等级别点心债较好时机。

年初至今，离岸人民币兑美元贬值幅度已超过2.7%，但点心债市场受益于离岸人民币流动性增加而表现平稳。市场人士认为，目前跌势已和缓，点心债二级价格4月走出一波反弹，特别是先前备受打击的高收益债券，反弹幅度尤为明显，带动点心债相关基金的收益率回升。

4月中信离岸人民币指数平均收益率下行19bp，高、低等级债券平均收益率分别下行16bp和21bp，这也是2014年首个月份债券收益率出现下行，低等级房企债券则表现分化。

汇丰固定收入研究分析师赵鸣然表示，人民币短期内仍会持续偏软，但下半年可望扭转跌势，建议投资者若人民币跌穿每美元兑6.30元人民币的水平时，可趁机吸纳投资级别的点心债，可望获得2.5%的汇兑收益。

她建议投资者可吸纳投资级别点心债，当中以金融机构发行的债券尤值得考虑，新债方面，则可考虑买入一些收益率超过4.2%、年期两年至三年期，由国企发行的投资级别新债。

新兴市场债市今年获不少投资者资金青睐，截至5月初，亚洲的美元债和点心债市场发行都创下了新高，分别为610亿美元和2,780亿元人民币。

“一些低等级房企债收益率分化明显，投资者还是忧心出现债务风险，”杨希预计5月点心债整体收益率会往上走，投资级债表现应该比高收益债好，利差扩大，建议投资者谨慎以配置中高等级债券为主。

欲浏览2014年以来点心债月度债券收益率图，请点选：(link.reuters.com/tut29v)

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 46,325.2 120

2. 渣打 37,365.0 111

3. 星展 15,655.0 40

4. 法巴 11,936.7 39

5. 中国银行 8,649.3 13

**本周市场动态**

--5月以来一级市场热度升温，政策性银行--中国进出口银行继1月后再度发行30亿元债券，共获逾96亿元资金认购，约为发行额的3.2倍，其中包括离岸少见的10年期债券，利率为4.40%。

--具台资背景的中租控股(5871.TW)周三对路透表示，该公司规划于今年年底前发行一档宝岛债(人民币计价债券)，年期初步规划为三年，筹措资金将作为大陆业务使用；但因公司大陆业务资金目前尚属充足，因此不急于短期内发行。

--中国银行(3988.HK)(601988.SS)卢森堡分行成功发行15亿元人民币三年期债券，指导固定利率3.5%。

--中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)香港分行计划发行人民币债券，期限两年，初步指导利率为3.45%，此将为首支在法兰克福挂牌的中资银行债券。(完)

(审校 张喜良)

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