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货币新闻 | 2015年 3月 9日 星期一 14:41 BJT

《独家新闻》中国人民币跨境支付系统准备就绪，料在年底前推出--消息

“虽然没有形成计划，但我们正竭尽全力使第一阶段的CIPS在年底前上线，”该消息人士表示。由于未获准接受媒体访问，该消息人士要求匿名。

“如果一切顺利，CIPS将在9月或10月上线。即使时间稍有延长，我们仍有信心会在年底前推出，”他说。

路透暂未能立即联系上中国人民银行置评。(完)

(编译/审校 杜明霞/高琦/李春喜/王兴亚)
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