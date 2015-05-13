人民币收创一周高位 稳定预期高度一致料继续横盘

路透上海/北京5月13日 - 人民币兑美元即期周三收创一周高位，中间价小幅反弹紧跟国际美元走势。尽管新公布的经济数据疲弱，但交易员表示，市场焦点集中在利率上，对汇率持稳预期一致，交投寡淡，打破目前平衡需待中国经济企稳或美联储加息等重大事件刺激。

他们并称，人民币汇率靠中间价牵动，中间价则跟随美元指数波动，无明显信号指引。当前中国经济数据表现不佳，资金面宽松的局面已是常态，这些都不支持人民币走强；但碍于监管层顾忌人民币大贬可能引发资金跑路等连锁反映，疲弱数据下汇价横盘的概率反而更高。

“一致预期让人民币波幅非常窄，现在各方都缺乏打破当前格局的意愿。”一外资行交易员表示，“这种状况可能还得延续，除非中国经济出现企稳迹象，或者美联储加息落地了。”

另一中资行交易员指出，虽然新公布的投资消费等经济数据欠佳，但一定程度上已被市场预期，对即期汇率的短期影响不明显。6.21元关口仍有大行结汇盘，此前与大行对抗的购汇盘目前亦已消失，市场整体成交仍不活跃。

“数据越不好，越会横盘。搞不好就跟2008年一样，一年不动也有可能。”他说。

中国周三公布的4月工业、投资和消费三大数据增速均逊市场预期，其中前四月固定资产投资增速更创下近15年新低，4月消费增速亦创逾九年最低。这显示经济下行压力仍然很大，政府稳增长政策力度有待加强。

中国人民银行同日公布的数据显示，4月新增人民币贷款7,079亿元，低于此前路透9,030亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长10.1%，路透调查中值为11.9%。央行数据并显示，中国4月末人民币贷款余额86.61万亿元，同比增长14.1%，略高于14.0%的路透调查中值。

4月社会融资规模增量为1.05万亿元人民币，分别比上月和去年同期少1,881亿元和4,488亿元。

而针对中国央行允许地方债纳入中央国库和地方国库现金管理抵押品范围，前述外资行交易员认为，该消息对外汇市场不会产生直接影响，但会通过资金面影响掉期来最终影响汇率，当然短期内还看不出。

为解决地方债置换问题，三位消息人士周二透露，中国将允许地方债纳入中央国库和地方国库现金管理抵押品范围，并将允许地方债纳入央行SLF(常备借贷便利)，MLF(中期借贷便利)和PSL(抵押补充贷款)的抵押品范围。

全球汇市方面，欧元周三并未理会德国经济增长数据逊于预期的结果，而是从德国较美国公债利差收窄中获取支撑，欧元兑美元上涨。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市

场人民币的主要报价：

今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2044 6.2092 0.08%

中间价 6.1123 6.1155 0.05%

成交额 149亿美元

日内美元/人民币相对于中间价最大波幅 -1.57% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 51 6.2032 6.2083

2015年来即期升贬值幅度 -0.01%

1年期美元/人民币掉期升水 1305

今日 上日

1年期NDF 6.2495/6.2545 6.256

CNH即期 6.2024/6.2048 6.209

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 曾祥进)

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