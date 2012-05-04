《人民日报》称目前人民币汇率处於均衡水平

路透北京5月4日电---《人民日报》周五发表文章称，目前人民币兑美元汇率处於均衡水平，从某些方面看甚至显得偏高。

文章指出，中美两国的社会劳动生产率和生产要素价格存在的差异表明，人民币对美元的汇率基本处於合理均衡区间。

美国财政部长盖特纳日前重申，希望中国推动人民币进一步升值，为更弹性的汇率政策创造空间。盖特纳和美国国务卿希拉里目前正在北京参加新一轮中美战略与经济对话。

这篇文章由中国社会科学院财经战略研究院课题组撰写。文章称：“从现阶段人民币汇率的价值基础和供求均衡两个层面看，当前人民币汇率基本处於合理均衡水平。”

文章认为人民币不需要进一步升值，特别是对比劳动力价格、资源价格和环境价格，显示中国的这些基本生产要素价格要比美国低很多。

“如果按照中国‘三低’价格形成的人民币汇率来衡量，当前的人民币汇率水平就会显得偏高，即形成了一定的‘虚拟升值’。”

文章还称，中美两国社会劳动生产率的对比关系也表明，人民币与美元的汇率基本处於合理区间。2008年至2010年期间，人民币汇率升值超过同期中国社会劳动生产率的提升速度。

文章指出，2000年美国社会劳动生产率是中国的12.6倍，到2008年时放缓到6.1倍，2010年时则为5.4倍。

人民币兑美元自2005年汇改以来已经升值31%左右，其中2008年至2010年期间升值10.5%。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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