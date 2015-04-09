数据观测：中国3月新增人民币贷款料维持万亿元规模 M2增速小幅回落

小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米[XTC.UL]最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
调查结果:
3月指标 中值 区间 上月（季） 上年同期 参与预测机构数
广义货币供应量(M2)同比% 12.3 11.5-12.9 12.5 12.1 25
新增人民币贷款(亿元) 10,315 7,500-15,000 10,200 10,500 24
人民币贷款余额同比% 14.5 14.0-14.6 14.3 13.9 3
外汇储备（为季度数据）（亿美元） 38,000 38,000-38,300 38,400 39,500 3
--数据要点:
路透调查的24家机构预测中值显示，中国3月新增人民币贷款预计为10,315亿元，较上月微增，基金项目的融资需求和企业债务滚动的压力推升了当月新增信贷量。
“我们认为信贷需求强劲一方面是出于企业债务还息需求，另一方面，最近基建项目融资可能也推高了企业中长期贷款。”瑞银报告表示。
兴业银行也指出，3月新增人民币信贷投放较快，打破过去3月信贷投放节奏与2月反向变动的规律；这主要由于非信贷融资增长疲弱，可能通过加快信贷投放予以弥补。
对于新增贷款年内趋势，招商证券认为，房地产新政会推高未来数月居民中长期贷款规模，2015年信贷投放将较2014年进一步放量，全年投放规模可能会高于此前预期的10.5万亿。
此外，路透调查的25家机构预测中值并显示，3月M2的同比增速12.3%，较上月小幅回落。华创证券认为，M2小幅回落与股市对居民存款的分流有关。
兴业银行报告分析，3月M1、M2新增量与社会融资总量的走势一致性更好；今年3月社会融资总量投放预计大幅偏低于最近三年同期；另外，综合考虑去年同期财政资金投放与外汇占款新增较多所产生的影响，M2增速将回落。
对于去年的基数效应，招商证券亦表示，去年同业存款基数较大，近期以货币基金为代表的金融创新产品增速放缓，导致今年同业存款增量有限。
中国央行货币政策委员会第一季度例会强调，继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度；而与去年四季度例会不同的是，央行此次特别指出，要提高直接融资比重，降低社会融资成本。
中国央行自2015年3月1日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%。
第四期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，近七成受访机构认为中国4月将下调大型存款机构法定存款准备金率，而中国一年期存款基准利率4月料将维持2.5%不变。
以下为本次路透调查结果:
机构名称 新增贷款 M2(同比%) 人民币贷款余额
(亿元人民币) (同比%)
法兴银行 11,000 12.3 ~
华侨银行 8,500 12.0 ~
HC Securities 8,500 12.2 ~
光大证券 11,000 12.2 ~
申万宏源 10,400 12.4
Natixis FR ~ 12.5 ~
汇丰银行 10,000 12.5 ~
渣打银行 8,000 12.0 ~
宏源证券 10,229 12.1 ~
瑞士信贷 10,000 12.5 ~
高盛 12,000 12.9 ~
中信证券国际 8,000 12.2 ~
招商证券 10,000 11.8 ~
中金公司 10,000 12.0 ~
交银国际（亚洲） ~ 12.5 ~
交通银行 8,000 12.6 ~
蒙特利尔银行 10,500 12.3 ~
巴克莱银行 10,500 12.2 ~
美国银行 10,500 12.3 ~
瑞银集团 12,000 12.5 ~
法国巴黎银行 11,000 12.6 ~
兴业银行 11,000 11.5 14.6
Action Economics 10,400 ~ 14.0
ING Fin Mkts 8,500 11.5 ~
上海证券 7,500 12.4 ~
华融证券 15,000 12.6 14.5
(完)
(发稿 李贺; 审校 曾祥进)
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