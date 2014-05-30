自贸区分帐细则料催热离岸贷款 呼唤利率对冲工具

路透香港5月30日（记者 李珊珊） - 上海自由贸易区分帐核算制度细则正式出台，这项自贸区去年9月成立以来“含金量”最高的金融改革政策，将进一步打开跨境资本流动，预料催动离岸贷款需求，以及相应的利率对冲工具。

央行上海总部上周宣布了自贸区分帐核算制度细则，最受到关注的就是自由贸易帐户与一般帐户间资金划转的明确规范。

根据细则，同一非金融机构的自由贸易帐户与其一般帐户间可通过四个渠道办理人民币资金划转：经常项下业务；偿还自身名下且存续期超过六个月（不含）的上海市金融机构发放的人民币贷款；新建投资、并购投资、增资等实业投资；人行上海总部规定的其他跨境交易。

香港银行界人士指出，由于离岸融资成本相对低，预料可吸引自贸区内符合规定的企业来离岸“借便宜资金”，特别是在人民币贬值之际，将是银行拓展人民币业务的大好机遇。而离岸贷款业务增加所衍生的利率对冲需求，料也将催生离岸利率衍生品的进一步深化。

相较火热的点心债，离岸人民币贷款增长速度缓慢了许多。根据金管局统计，至今年2月香港人民币贷款余额为1,230亿元，较2013年底时的1,156亿元仅增加74亿元 。最主要的原因就是以往人民币汇率呈现单边升值，令市场不愿意持有人民币负债，宁愿在资金充沛的美元市场借入美元，一方向享受低廉的美元利率，另一方面享受人民币升值的好处。

然而，今年以来人民币大贬逾3%，令持有美元负债的优势一夕翻转，愈来愈多的企业考虑借入人民币。

恒生银行(0011.HK)执行董事兼环球银行及资本市场业务主管冯孝忠指出，香港与台湾的企业与内地贸易往来密切，部份在内地有贷款需求的企业，对于人民币贷款的需求会增加。

“近期人民币汇率贬值，或许是市场发展风险管理产品的好时机，＂他说，“以前没有人要借入人民币，因为人民币是升值，现在是市场建立相关风险管理infrastructure(基建)的时机。”

他表示，目前离岸市场在对冲汇率风险的产品相当地多，像人民币期权、换汇以及无本金远期外汇（NDF）等。但在利率对冲工具仍嫌不足，仍有进一步发展的空间。

为了对冲贷款指标利率波动带来的风险，贷款人通常会藉由利率掉期（IRS）来锁定融资成本。在利率看升时，贷款人将入买入“收浮动付固定”的利率掉期，以固定付息成本。在利率看跌时，贷款人将买入“收固定付浮动”的利率掉期。

此外，持有人民币资产的投资人，也可藉由利率掉期来规避相关变动风险。

随着人民币双向流通渠道进一步拓宽，资金不再囤积在离岸市场，也会让离岸利率将进一步向在岸靠拢。事实上，这几周离岸近期已先行反应自贸区跨境资金流动带来的影响。 与岸流动性及利率预期相关的美元/CNH远期外汇（DF）， 一年期本周三升至将近一年半来高点6.3580，较1月低点上升了约4.5%。

另一离岸流动性指标--香港财资公会的人民币香港银行同业拆息定价(CNH HIBOR)，也出现近一年来少见的明显升势。

经常作为离岸人民币放款基准的离岸三个月拆息定价周四触及2.5610%，为去年10月中以来最高。

香港银行人士指出，点心债发行量增加，包括上周的160亿元国债交割，是离岸流动性骤紧的短期触发因素。然而，离岸资金透过RQFII渠道回流，人民币存款速度可能因为人民币贬值而减缓，以及6月底半年结的利率看升等，预料将令离岸利率易涨难跌。

在人民币一路走贬后，人民币存款升幅初露放缓迹象。根据金管局最新公布的数据 ，4月人民币存款虽续创纪录新高至9,598.98亿元，但单月存款仅增加约150亿元，明显低于前三个月每月平均增加282亿元。存款人持有人民币的热情似有降温。

欲浏览离岸利率变动，请点选：(link.reuters.com/ned79v)

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 52,124.8 147

2. 渣打 39,059.0 118

3. 星展 17,017.5 44

4. 法巴 12,182.7 40

5. 中国银行 10,486.2 18

**本周市场动态**

--中国人民银行使用中韩本币互换协定下4亿韩元（约合240万元人民币）资金支持企业贸易融资，这是中国人民银行首次在双边本币互换协议下动用对方货币。具体做法是中国人民银行将韩元资金借给商业银行，由商业银行向企业发放贸易融资贷款，企业用以支付从韩国的货物和服务贸易进口。

--香港人民币清算银行--中银香港(2388.HK)资产管理固定收益投资主管阮卓斌表示，今年市场对点心债需求较大，大型退休基金、欧洲和中东机构投资者今年已部署买入点心债。

--中国南方东英资产管理公司表示，南方东英Source富时中国A50 UCITS ETF的欧元类别在德意志交易所Xetra交易平台上市，这支产品是欧洲市场首个直接投资于中国A股市场的产品，自今年1月推出以来，已吸引超过3.6亿美元的资产。

--淡马锡旗下的新加坡富敦资产管理（Fullerton Fund Management）获中国证监会批准人民币合格境外投资者（RQFII）资格。为去年10月新加坡获500亿元RQFII试点额度后首家获批的新加坡机构。

--香港银行业者开始推出看淡人民币结构性存款产品，以吸引押注人民币在未来数月将贬值的投资者。目前

市场对中国经济和人民币前景的信心颇为脆弱。（完）

(审校 黄凯)

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