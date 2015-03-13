综述：人民币国际化在强势美元下“不退更进”

图为百元面值的人民币和美元现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

作者 李文科/倪蔚丹

路透北京3月13日 - 国际美元指数.DXY大幅飙涨、欧元日圆维持弱势背景下，人民币汇率改革的可能空间受到抑制，但这可能丝毫不会影响以人民币为中心的资本账户开放的步骤，反而将令人民币国际化更进一筹。

尽管外管局局长易纲认为人民币国际化是一个自然的市场化过程，不易操之过急，但综合两会期间的央行高官言论显示，不论是香港离岸人民币中心还是扩大台湾人民币兑换限额的可能性，以及资本市场开放、自贸区、“一带一路”等大战略的推进，都展示了人民币国际化或将在今年大放异彩。

实际上，中国经济下行压力加大，国际形势纷繁复杂可能让监管层更有动力推进对外开放进程，以此获得新的发展动力；而为了降低对外投资和进一步开放的风险，人民币资本账户先行成为必然，人民币国际化亦将顺势拓展。

渣打银行人民币国际化图表，请点击 link.reuters.com/zun34w

中国银行国际金融研究所研究员李建军就提到，中国今年金融改革力度很大，可看出环环相套的逻辑，在国内推存款保险，随后利率改革，进行资本市场建设；国外则积极推动人民币国际化，尤其是促进以人民币为中心的资本项下开放，包括一带一路、深港通等。

而除了政策推动之外，人民币汇率贬值预期并非人民币国际化的障碍。因人民币贬值预期而引发的市场动力亦在增强，海外人民币与美元的货币互换报价不断走升，使得点心债/宝岛债的成本折换后美元后显得相当有吸引力。

“国际化浪潮下，币值稳定并不意味着一直保持升值趋势，比如德国马克在美元的两次升值周期中贬值的幅度明显超过日圆，但并没有影响到之后马克国际化目标的实现。对比德国马克的经验，我们认为目前人民币贬值的幅度还不够。”光大证券宏观组崔嵘及徐高撰写的研究报告称。

上述报告并强调，不否认国际化过程中人民币汇率长期的升值趋势，但是这并不意味着，人民币的升值会是单边的，国际化不是人民币升值的充分理由。

中国央行南京分行行长周学东在两会期间更是认为，人民币经常项下可兑换早已实现，中国现在已具备了宣布人民币资本项目可兑换的条件。

从开放所需的经济条件看，中国国内经济保持了30年以上的高速增长、拥有大量的外汇储备，财政状况稳健并具有较少的外部债务，目前金融机构的管理和运营均较为稳健，且人民币资本账户开放亦有利于促成人民币加入SDR货币篮子。

周学东还强调，要加强人民币离岸市场建设，处理好离岸市场与人民币资本项目可兑换的关系，让资金能够有序地循环和流动，并同步建设离岸、在岸两个市场，建立健全多元化、便捷化、规模化的人民币跨境资金流动渠道，形成境内外资金双向循环机制。

此外，中国将于年内推出人民币跨境支付系统（CIPS）亦将是人民币国际化推进的利器，央行并已经选定20家银行参与测试，将促进人民币在国际支付中的使用。

以下为汤森路透IFR整理的2015年以来承销点心债的各家银行排名：

帐簿管理人 募集资金 债券数量

汇丰 9,406.4 46

渣打 8,003.8 13

法巴 7,015.4 14

星展 1,952.6 12

德意志 1,164.5 3

**本周市场动态**

--据韩国企划财政部和韩国证交所的消息人士透露，韩国计划最早6月推出人民币-韩元汇率期货合约，以促进首尔的人民币-韩元交易市场。

--两位消息人士周五表示，日本Nomura International Funding Pte.有意发行宝岛债，五年期券以4.73-4.75%展开询价，该券设有四年不赎回(non call)的发行条件。

--针对中国人行称台湾每日2万人民币兑换上限可以重新研究，台湾央行官员周五表示，台湾已与中国人行就此议题沟通许久，未来取消上限是正面的讯息，希望可尽快达成。

--台湾金管会主委曾铭宗周三表示，政策上并未研议开放散户(一般投资人)购买宝岛债，目前只开放专业投资人承购宝岛债。

--渣打银行(STAN.L)最新公布数据显示，1月渣打人民币环球指数升至2,137点水平，较上月增长2.3%，为八个月来最大升幅。跨境人民币付款是指数上升主要动力，外汇交易紧随其后。（完）

(审校 杨淑祯)

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