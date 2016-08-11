《热点问答》10位中国外汇从业者之反思：这是一次成功的汇改吗？

作者 孙琦子/张金栋

路透北京8月11日 - 回看811汇改这一年，中国汇市风云激荡，大戏轮番上演。企业在被巨额的汇兑损失震惊的同时，渐有了套期保值的念头。央行在与人民币空头三番五次的较量中，终于让市场上的投机力量暂时偃旗息鼓，实需成了购汇的主导力量。然而在人民币双向波动温和贬值的态势下，资本流出还在悄悄地进行。

811汇改究竟给市场带来了什么？从结果来看，这次改革是成功还是失败？有哪些本可以改进的空间？路透采访了包括外汇交易员、企业财务人士、外汇分析师在内的10位外汇人士，回顾这一年来对汇市变化的切身感受，并表达对汇市未来改革最迫切的期待。

**从结果来看，811汇改是否成功？**

--成功派：主要在于让汇市有了波动，并且整肃了境内外的套利。

--不成功派：打击了人民币交易的积极性，并且加剧了与股市的联动。

“总的来说肯定是成功的，人民币外汇市场从一潭死水，终于逐渐演进成为一个具备国际化潜力的活跃市场。”一股份行交易员称。

在他看来，虽然有时央行的操作比较直接，不过既然是有实验性的中国特色道路尝试，也说不出是对还是不对。现在允许人民币价格波动，也就是存在风险和风险收益，吸引市场成员参与；然后引入做市商制度来丰富流动性，引入更多产品来控制汇率风险，市场成员也是有自发需要的。

亦有中资行海外分行的交易员认为，汇改与国家随后在境内外人民币市场的一系列整顿是相关联的，整顿了长久以来境内外的套利行为。尽管对经济数据有影响，但是挤出来的水分本来都是大家心知肚明的虚假部分，所以未尝不好。一方面也能让中国经济在一个更健康的环境中增长，另一方面也为进一步人民币国际化肃清了市场纪律。

还有中资行交易员指出，这次汇改市场的反应是出乎当局的意料的，所以后面又出台了一系列弥补措施。但是这些措施打击了人民币交易的积极性，导致这一年中资行人民币业务大幅度萎缩。

某券商外汇交易总监则表示，上次811汇改不算太成功，现在看去年启动得太晚了，很被动，很大的目的是为了迎合年底前加入SDR。

“那时候股市还在恐慌性下跌过程中，央行每天守在6.21提供美元流动性。从国内的时机上来说，那时候改革是很不合时宜的。应该2015年上半年启动，借助股市好的时机，目前的形成机制容易造成市场的追涨杀跌。”他称。

而对企业来说，811汇改是个血淋淋的教训。因为当时有很多做内保外贷的企业没有锁远期购汇，最后被迫关门。

“教训就是不要投机，认真套保，专心主业。”一位国企外汇交易总监称，“现在越来越多的企业意识到这个问题，不赌汇率，才是最大的安全。”

而某位民营企业财务总监则表示，811汇改让市场相信人民币是市场化的，不是单边的。企业在市场上形成了实需策略，而且操作时更加谨慎，不会盲目相信某些机构的预测。

**811汇改有哪些方面应该改进？**

--需要改进之处：操作手法太过于激进，民众接受不了一次性贬值。当前市场温和的贬值，效果就要好很多；与市场沟通不够也导致改革的负面效果被放大，引起市场恐慌。

一股份行交易员表示，811汇改这种闪电战的做法不是特别专业。美联储加息能放风放一年，而别的国家在进行改革之前也都会和市场沟通，但中国央行与市场沟通还很不够，就导致了811后市场的疯狂。包括其他的金融改革，也应该提前给市场放放风，到底往哪个方向改。当然央行就怕沟通之后市场疯狂购汇，这可以理解。

“改革总是要付出成本的，提前沟通的成本绝对要小于像811这样给市场一个巨大的shock。”他称。

前述民企财务总监亦表示，汇改和利率市场化的改革在同步进行，加上国内外的经济环境都在调整期，央行放水之后大家再次有些迷茫，不知汇率是纲还是利率是纲。监管应该更透明，应该主动进行预期管理，主动发声。

不过关于与市场的沟通，市场人士也有着不同的看法。有人认为，央行有时对汇率的大方向指导太明确了，市场容易一窝蜂地疯涨或狂跌；还有人认为，中国市场投资者容易跟风，如果预期管理不到位，一旦羊群效应起来，就可能出现系统性风险。

华侨银行驻新加坡经济学家谢栋铭认为，人民币的贬值预期并没有消失，一个重要的原因是市场没有出清，今年上半年监管层控制贬值预期的方式都是通过比较强硬的行政手段，把资本外流的手段给卡住了，把购汇的需求给分散开来。尽管这个手段是有效的，但结果是需求没法出清。

一位股份行交易主管则称，很多东西市场参与者看不惯，觉得都在外管的掌控之中，但是对经济来说或许这样是最好的，不会出现系统性风险。

“当前中国居民和企业有大量配置海外资产的需求，超过了中国每年4,000多亿美元的贸易顺差，这是汇改的一个重要原因。两三年以后二者才能基本平衡，急不来。”他称。

亦有中资行海外分行交易员表示，汇率的问题根本上是经济的问题，自由汇率和国际性货币是需要强大自由的经济背景做支持的。当GDP增长还需主要靠出口或者固定投资拉动时，汇率根本无法自由。

“如果汇率波动会非常大影响国家经济的话，国家还是会把汇率管起来。其实经济结构的改革比汇改重要多了，否则就会打开一扇门，又关上一些门，因为还做不到真正把大门打开。”他称。

他并表示，最郁闷的是，监管层怕大家都做空人民币，它能用行政命令禁止中资行接客户做空人民币单子，所以一下子这块业务就没有了。但他没法这么管外资，所以业务都跑外资去了。

**下一步汇改最迫切的问题是什么？**

下一步最迫切的：希望央行能减少对市场的干预，让市场自然出清；同时放松资本管制。

“手按住喵，然后给人家看我们家猫多乖，有点掩耳盗铃的意思。”一位城商行交易员称。

亦有券商外汇交易总监表示，应该放开中间价的波动区间，以及银行间市场的交易区间，而且允许市场单边需求的出清，让市场自己找到阶段性均衡位置，自己纠偏，并通过价格调节来增加市场分歧。

“如果强力干预，消耗外储，反而会加剧市场担忧情绪，还不如接受有流进就会有流出的思路。”招商银行资产管理部刘东亮说。

而企业更需要的是汇率基本稳定，而且不仅仅是对美元的稳定，还有其它多种货币。

“不希望未来汇率剧烈波动，不然企业都不知道该怎么定价。另外也希望购汇需求能得到满足，因为海外投资需要，我们有比较多的外币需求。”上述民企财务总监称，“另外希望监管层要引导市场不能只看美元。我们在全球二十多个国家都有生意，欧元、日元的汇率也我们也很关注。”

不过她也认为，当前海外投资者投资人民币资产的渠道还有待于进一步拓宽，这不仅需要提高金融领域的基础设施建设和便利化水平，也需要金融的供给侧改革，丰富投资产品，做好服务，让境外机构对人民币资产的投资需求可以完全开发出来。这样一来，有了大量的流入，流出就不会造成太大的影响。

“上次汇改后，央行和外管局在汇率弹性和外汇储备两个目标上出现的分歧，目前是牺牲资本的自由流动。下一步汇改，我认为需要明确政策取向，到底是汇率弹性，还是资本控制，这样便于企业能够进行提前应对。”一位央企外汇交易总监称。

而在德国商业银行首席经济学家周浩看来，没有理想的汇率制度，但有些做法应该引起关注。中国的资本管制非常严格有效，尤其是面对资本外流的时候，可以控制外流的节奏。这一点从整个国家角度来看，不是坏事，资本流动不应该出现大起大落。

另外，他也表示，国际潮流有去全球化的倾向，中国是不是应该按照之前的节奏放开资本账户，没有人能想清楚。外资银行肯定都希望放开，但是实际效果不好说。现在央行和市场都没有信誉，中国可能往前走一两步看看，做一些有限的资本账户开放。

“干预还是会继续的，中国市场容易形成单边预期，一旦形成，不干预都不行。形成贬值预期最大的原因是贬值。”他称。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）