中国需多角度增强人民币作为储备货币吸引力 巩固人民币国际地位--专家

路透上海4月20日 - 兴业银行首席经济学家鲁政委周四表示，美联储货币政策逐步转向收紧，给新加入SDR（特别提款权）的人民币补充国际流动性不足带来了空间。面对当前的有利国际背景，未来监管层依然需要从增强汇率弹性、深化汇市开放等多个角度入手，不断增强人民币作为储备货币的吸引力，巩固人民币的国际地位。

中国金融时报周四援引他的文章称，作为SDR币值稳定的内在要求，人民币对美元的汇率弹性需要进一步提高，否则人民币的加入就相当于变相提高了美元的权重。但截至2017年3月的过去一年里，人民币对美元汇率的年化波动率约0.03，仅为SDR其他货币对美元汇率的1/5至1/3。

鲁政委在文章中建议，考虑到海外主权机构进入在岸市场交易已无限制，且在岸市场为流动性最好的市场，未来一方面需要提请IMF采用境内人民币对美元的汇率，另外一方面仍然需要继续稳步推进金融市场的开放，以利于形成境内外一致的汇率和利率。

他并指出，要继续丰富外汇交易工具、加快发展外汇衍生品，以满足不同类型投资者的风险管理需求，为持有人民币或SDR的投资者提供汇率风险对冲工具。而培育规模大、流动性强、开放度高的国内债券市场，是稳定人民币储备货币地位的重要条件。

“未来我国继续提高国内资本市场特别是债券市场的开放程度仍有较大空间。”鲁政委写道。数据显示，截止2016年12月，境外机构和个人持有的境内人民币金融资产中，债券的占比已经达到28%。而在美国，2016年境外投资者持有债券占持有美国金融资产的比例达到44%。

鲁政委并建议，继续依靠贸易结算来推进人民币国际化，空间已经比较有限。未来需要从贸易输出转向资本输出。特别是借助“紮实推进‘一带一路’建设”，显着提升人民币作为融资货币的功能。

目前人民币已成为中国第二大涉外收支币种，在跨境收付中的占比达到25%。而当年德国马克和日元在贸易结算中占比最高的时期，也仅仅在30%左右。（完）