人民币收盘连涨两日重返6.2 大行强势结汇令空头受挫

路透北京/上海4月29日 - 人民币兑美元即期周三收盘连两日上涨，并再度升破6.2关口，中间价则五连升至逾四个月新高。交易员称，日内中资大行继续入市维稳，在结汇方向提供流动性，市场做空人民币情绪继续降温。汇价双向波动有利于改善流动性，短期看人民币仍将维持区间运行。

他们并称，人民币前天一波急跌在昨日基本收复，显示央行并不希望出现人民币大贬局面。而中间价追随美元指数.DXY近期回调而创去年12月17日以来新高，亦为人民币升值输送动能。

“早盘有外资行购汇盘，但中资大行继续显现出维稳的势头，前两日拉大的人民币隐含波动率再度收窄，表明市场依然缺乏明显的方向，”一股份行交易指出。

一外资行交易员表示，昨天早盘有大行在offer, 低位开始有外资买（美元），尾盘又快推到6.21的位置，然后有大行的名字在那个点位强势卖盘。经历了昨天的尾盘，大家都不去做空CNY了。

另外，市场高度关注今日晚间美联储(FED)会议纪要，将成为影响G7货币走势的关键。

全球汇市方面，美元指数周三徘徊在两个月低位附近，因市场对冲美联储可能发表更加温和政策声明的风险。而瑞典央行宣布维持利率不变，让市场感到意外。瑞典克朗兑美元周三劲升至一个月高点，兑欧元涨至近两周高位。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1997 6.2057 0.10%

中间价 6.1169 6.1209 0.07%

成交额 194亿美元

日内美元/人民币相对于中间价最大 -1.47% (上限±2%) 日高 日低

波幅

日内波动幅度(pips) 85 6.1981 6.2066

2015年来即期升贬值幅度 0.07%

1年期美元/人民币掉期升水 1495

离岸人民币市场,北京时间17:05 今日 上日

1年期NDF 6.2675/6.2725 6.267

CNH即期 6.1999/6.2019 6.2035

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹/张金栋；; 审校 杨淑祯/黄凯)

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