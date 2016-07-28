人民币入篮SDR 10月生效 境外对人民币资产需求将增--中金

路透北京7月28日 - 中国大型投行--中金公司报告称，人民币加入SDR(特别提款权)篮子将于10月正式生效，SDR使用者需根据新篮子及时调整其资产负债情况，而一些储备管理机构参照SDR篮子进行资产配置，所以入篮会促进储备资产向人民币再配置；不过入篮后人民币汇率不会出现大幅调整。

以下是中金宏观组中国宏观简评《人民币入篮助跑中》的主要观点：

人民币加入SDR篮子将于10月1日正式生效。作为技术准备，国际货币基金组织（IMF）近日调整了篮子货币实际份额的计算方法，并开始按周发布模拟的份额直至生效。在人民币正式入篮前后，有哪些影响值得关注？

SDR使用者需根据新篮子及时调整其资产负债情况。IMF要校准SDR新篮子，确保它与现行篮子在过渡日（新篮子生效的前一个工作日）对美元的汇率相同，避免SDR估值突变。按调整后的方法，基于9月30日前三个月汇率计算所得货币实际份额将更接近官方目标权重。

IMF已开始每周发布据前三个月模拟的货币实际份额，直至其最终生效。这些举措有助于SDR使用者为货币篮子过渡做好准备。特别地，人民币10.92%的权重意味着IMF成员国将通过所持SDR份额自动形成对人民币约309亿美元的敞口。

境外对人民币资产的需求将增加。对冲人民币敞口必然意味着增加人民币计价工具的使用。一些储备管理机构参照SDR篮子进行资产配置，所以入篮会促进储备资产向人民币再配置。最近的例子是新加坡金融管理局于6月22日宣布，将投资人民币资产作为其官方外汇储备的一部分。

IMF数据显示，截至2014年底，全球外汇储备中有940亿美元人民币资产，约占总量的1.1%。随着越来越多央行在外汇储备中增持人民币资产，人民币的储备份额必将扩大，而且这是“小份额对应大体量”的故事，因为截至一季度，全球外汇储备高达10.9万亿美元。我们估计到2020年，人民币的储备份额有望达到7.8%，这对应约5.7万亿元人民币安全资产的需求，而截至6月底，中国国债托管量仅为10.7万亿元。

入篮后，人民币汇率不会出现大幅调整。为确保SDR篮子平稳过渡，中国至少在10月前不会改变汇率政策。G20会议也强调汇率过度波动会影响经济和金融稳定，并承诺避免竞争性贬值。作为今年轮值主席国，中国不会率先放手人民币贬值。

更重要的，我们认为所谓中国在SDR新篮子生效后将放任人民币贬值的观点是一种误读。作为IMF的第三大股东和新的SDR货币发行国，中国有必要保持汇率政策的稳定、透明以增强政策可信度。而且，这也符合中国自身利益。汇率不稳是政策不确定性的重要来源，不利于国内投资和消费，或将中国带入“不确定性陷阱”。最后，我们分析表明，经济基本面不支持人民币大幅贬值，而加入SDR是中期一个确定的支撑因素。

人民币入篮不仅具有象征意义，也会带来实质影响。它对中国在世界经济中日益增强的影响力是一个认可。类似于获得一个高信用评级，SDR标签有助于增强人民币的国际接受度，推动其作为储备货币的使用。例如，IMF将从10月1日起在其官方外汇储备数据库中单独列出人民币资产。G20和IMF也正在探讨扩大SDR的使用范围，如发行SDR计价债券，那么全球对人民币的敞口会随之增加。（完）