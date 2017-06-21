（更正）分析：人民币空头认输 认为和中国央行对着干没好果子吃

资料图片：2016年1月，百元面值的人民币纸币和美元钞票。 REUTERS/Jason Lee

（更正：因英文有误，正文第13段改为“花费了1万亿美元”，非“花费了10亿美元”。）

路透新加坡6月20日 - 过去两年押注人民币会贬值的众多西方投资者和交易商近几个月纷纷放弃空头部位，之前押空的理由是中国经济走软、存在债务危机威胁以及资本外流等。

现在他们认为，至少短期而言，和中国央行对着干，很可能会败北。中国央行已采取一系列措施，似乎志在维持人民币汇率的稳定。

在秋季中共十九大之前尤为如此。另外中国经济的表现要比预期中强劲，当局已采取严格措施减少资本外流，而且美元已在去年上涨基础上节节回落。

高盛资产管理、先机环球投资、标准人寿投资和英杰华投资等大型全球性基金管理公司已回撤人民币空头部位，尽管其中很多还是预期人民币未来还会有一定走软。

中国央行已采取一些措施来捍卫人民币。已推高卖空人民币的成本，甚至调整了人民币每日中间价的设定方式。

“中国央行不乐见人民币贬值很多，”先机环球投资全球债券主管Mark Nash指出。“大家显然不想杠上中国央行。”先机环球投资的全球资产管理规模为447亿美元。

Nash表示，他在快进入2017年时放空人民币，但今年初已经解除空仓。

但他表示，他认为人民币走强更多是在反映“推动金融规范”，而非中国经济前景改善，而且他希望很快再度作空。

标准人寿投资的新兴市场固定收益基金经理人Mark Baker指出，看到中国当局在资本管控方面的成果，以及经济数据的一些改善表现后，他在2017年第一季放弃人民币空头部位。“中国希望抑制人民币单向押注的预期心理，”他称。

中国央行并未回覆对这篇报道的置评要求。

人民币兑美元今年以来已升值2%。在最新政策微调中，中国央行5月在人民币兑美元中间价模型引入“逆周期因子”。

这是人民币中间价模型今年第二次调整，在此之前，中国还推出一连串资本管控措施，阻止国内投资人将资金移至海外。

这为2016年和2015年分别下跌6.5%和4.5%的人民币提供了底部支撑。对人民币贬值的担忧，促使中国央行在两年半时间里花费了1万亿美元来维持人民币汇率稳定。

做空人民币代价不菲。尽管做空人民币的方式多种多样，但持有人民币空头仓位，每年大约需要付出5%的成本，直接取决于短期借款成本。接受本文采访的一些投资者称，他们主要采用在某个特定日期交割的离岸远期外汇合约来降低成本。

**意图不明**

中国政府也想保持人民币强劲，不给美国总统特朗普对中国采取强硬贸易措施的理由。特朗普在竞选时曾指控中国操纵汇率以增强中国出口竞争力，损害了美国企业的利益。

较为强势的人民币也有助于阻止中国企业和个人将资金转移到海外。

高盛资产管理公司(Goldman Sachs Asset Management)的固定收益衍生品业务主管Jonathan Xiong表示，鉴于中国经济增长前景改善，他在今年年初就平掉了人民币空仓。

Aviva Investors的亚洲利率和外汇业务负责人Stuart Ritson在第一季度结束前后解除了空仓，现看好人民币，因中国央行希望人民币较为强势、资本外流减少、并且在新兴市场中人民币相对于波动性的收益为最佳者之一。Ritson尚未建立多仓。Aviva Investors管理着大约4,530亿美元的资产。

并非所有人都放弃做空人民币。达拉斯对冲基金--海曼资本管理(Hayman Capital Management)的创始人Kyle Bass仍保持他的空仓，他说他相信中国的信贷泡沫问题正在“转移”。

Bass一直认为人民币兑美元将下跌30%。“数字告诉我，我们是正确的。数据恶化得很快，”他说。

但即便那些预测人民币走软的人士也回调了预测。德意志银行首席中国经济学家张志伟现在预测到年底时人民币兑美元报7.1，年初时他预测为7.4。他说，(人民币)应该会走软一些，因为经济增长可能放缓，随着时间推进，资本管制措施可能变得没那么有效，而且美元或许不会继续贬值。

在市场的另一端，则是像安石集团驻伦敦研究主管Jan Dehn这样的基金经理。他说他认为市场不应当被阴谋论所蒙蔽。

“最近人民币企稳有很好的基础，不必怀疑中国决策者有什么阴谋就可以解释，”Dehn说。

图表：人民币/美元交投区间 tmsnrt.rs/1ZRXREu(完)