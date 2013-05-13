中国经济基本面蒙尘 押注人民币升值需三思

路透上海5月13日(记者 Gabriel Wildau) - 那些认为人民币将再次单向升值的投资者应该三思：中国经济成长的放缓可能会打断人民币的升势。

最近数月，投资者和各个公司一直在向中国注入资金，促使人民币兑美元汇率不断刷新纪录高位。

但随着中国经济放缓证据的不断累积，那些考虑囤积人民币的投资者想起了2011年和2012年，当时对中国经济硬着陆的担忧导致人民币大幅下挫。

汇丰银行亚洲外汇研究主管梅克尔(Paul Mackel)在4月14日的致客户信中称：“近期的涨势预示着人民币重新回到单向升值的老路么？我们的中期预测是：不会，”他写道，中国最新的资金流入受到金融资本流入的推动，包括押注人民币升值的投机者。“一旦国内和外部环境改变，这种预期可能会在未来逆转。”

路透对官方数据的分析显示，2013年第一季度，大约有1,810亿美元的“热钱”投资流入中国。

这一估算数据或许低于真实数据，因其不包括很多经济学家猜测的伪装成贸易支付而流入的资金。

资金的涌入帮助人民币自4月份以来升值1.1%。尽管对于自由浮动汇率的货币而言，这一数字可能并不高，不过多数分析人士年初预计2013年人民币的升值幅度仅为1%-2%。

中国外汇监管部门本周早些时候推出新规，旨在堵住中国资本控制中的漏洞，很多投资者利用这些漏洞输入资金押注人民币升值。

新规着实吓坏了中国货币市场：离岸人民币5月6日当天经历了15个月中最大单日跌幅，而境内人民币当天的跌幅则创下自去年12月以来的最大跌幅。但人民币汇率在5月8日和5月9日迅速反弹，并创新高。

热钱问题使中国成为很多疲于应付资本快速从欧美流入的新兴经济体之一。欧美发达国家为了刺激经济将本国的指标利率下调至纪录低点，推动了本国投资者转向海外市场寻求更高收益。全球各国银行纷纷削减利率，防止本国货币升值，这也引发了人们对全球“货币战”的担忧。

在过去一周，澳大利亚和韩国的央行分别下调利率，新西兰央行也表示，该行一直在抛售新西兰元，以防止本国货币升值。

尽管人民币曾执行固定汇率制，但中国在2005年开始推行浮动汇率制。随着中国贸易盈余的增加，外汇收入的飙升，这一问题不再是人民币是否会升或降，而是当局愿意让人民币以多快的速度升值。

2011年年底，随着对中国信贷的泡沫可能破裂并导致中国经济“硬着陆”的担忧，人民币汇率首次体验了下行风险。

即便是对中国经济增长最悲观的预估数字也会让多数国家艳羡不已，但对中国经济增长大幅放缓的担忧却足以吓坏投资者，并在看似不可动摇的人民币市场中引发了大幅下滑。

而现在的中国经济指标如果继续令人失望，重现2011年时的人民币汇率修正可能并不远了。中国外汇监管部门的新规旨在打击利用虚报出口增加外汇流入。套利资金以美元形式流入国内，再通过增加跨境贸易人民币结汇的规模，来达到使人民币流出的目的。

考虑到外需的疲软，这些新规可能导致中国的出口数据跌至更贴切实际的水准，而这会影响到外界对中国经济和人民币的信心。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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