人民币收跌成交清淡 午后中资行购汇推低汇价

路透北京/上海5月15日 - 人民币兑美元即期周五小幅收跌，结束此前三连升走势。交易员表示，人民币中间价今日续创近15个月新高，不过市场反应冷淡，成交依然淡静，午后中资大行购汇需求较多，小幅推低汇价，但各方依然没有打破目前盘整区间的意愿。

交易员称，最近市场持续在6.19-6.22区间盘整，在未有效突破该区间之前，市场仍处于迷茫和观望之中。

“现在各方都没有打破区间的意愿，例如中间价持续创新高这种小的信号还不足以提振交投兴趣。”一外资行交易员指出，“美元出现大幅波动--暴涨暴跌，或者央行出手指引，平衡可能才会打破。”

稍早前一中资行交易员指出，中国的市场还是要看政策，客盘大行都不动的话，只能继续等待突破区间的时机。

截止周五收盘，美元兑人民币成交额仅为102.1亿美元，创下今年以来最稀少的成交量。

中国4月实际使用外资为年内次低点，但同比仍增长逾一成，显示中国对外资的吸引力犹在，人民币汇率亦有走升基础。不过商务部外资司负责人表示，近年来，中国劳动力成本上升较快，发达国家鼓励制造业回流，周边国家加大了吸引外资的力度，中国吸收外资面临较大竞争压力。

全球汇市方面， 欧元周五跌破1.14美元，因德国公债收益率近来上扬的势头停滞，但欧元仍可能连续第五周周线上涨。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报

价：

今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2061 6.2012 -0.08%

中间价 6.1085 6.1093 0.01%

成交额 102亿美元

日内美元/人民币相对于中间价最大波幅 -1.61% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 45 6.2025 6.2070

2015年来即期升贬值幅度 -0.03%

1年期美元/人民币掉期升水 1245

今日 上日

1年期NDF 6.2445/6.2495 6.2445

CNH即期 6.2063/6.2083 6.2032

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李文科/张金栋; 审校 杨淑祯/曾祥进)

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