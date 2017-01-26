2016年人民币的全球支付额同比下降29.5% 位居第六--SWIFT

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京1月26日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，2016年人民币的全球支付额同比下降29.5%，占比从2015年12月的2.31%降至2016年12月底的1.67%，其使用在国际支付中排名第六。
SWIFT提供的报告显示，2016年12月，人民币支付总额与11月相比下降15.08%，同期全球所有货币支付额增加了0.67%。
“12月使用人民币支付的减少可能是多种因素导致的，包括中国经济下滑、人民币汇率波动，以及中国对资本流出的管控。”SWIFT亚太区支付市场总负责人Michael Moon称。
Michael Moon并表示，尽管人民币国际化在放缓，但仍将从跨境清算的人民币跨境支付系统（CIPS）和多个离岸人民币清算中心等新增的金融基础设施中获益。这些努力将和2016年CIPS和SWIFT签订的谅解备忘录一起，对人民币继续国际化施加积极影响。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。