汇率问题仍是中美经贸要点 预计中国短期难脱“关注名单”--专家

路透北京4月18日 - 针对美财政部未将中国列入货币操纵之列，中国央行大连市中心支行日韩经济金融研究小组成员周子炜称，未来汇率问题仍是中美经贸关系中的要点，而由于美对华货物贸易逆差占逆差总额近半，预计中国将成为首个因新规而被保留关注的国家，而且在较长时间内无法脱离“关注名单”。

金融时报刊登周子炜署名文章称，美财政部国际经济和汇率政策报告显示美政府对中国汇率问题态度转变，这是中国国家主席访美成果显现，中美理解互信再上新台阶，美国向中国传递合作的信号；也是中国近年来经济结构改革的必然结果，外贸结构进一步优化，汇率市场化不断提高。

报导称，中国因经常项目占GDP比重和对美贸易顺差规模较大，在2016年4月被列入汇率操纵国“关注名单”，随着中国贸易结构优化，经常项目占比已远低于GDP的3%，至今年4月连续两个报告期仅符合汇率操纵国三个条件中的一个，根据美国《2015年贸易便利与强化法》最早可于2017年10月脱离“关注名单”。

然而，此次报告中，美国对“关注名单”增加了新的要求，若一个国家给美国造成的货物贸易逆差占美国货物贸易逆差的比例较大，即使其不符合汇率操纵国三个条件中的两个，也将被列入或保留在“关注名单”内。

文章称，不把中国定为汇率操纵国却新增规则将其留在“关注名单”，这一举措符合美国“胡萝卜加大棒”的对外政策传统，意味着目前美国愿与中国“互利合作”，但保留在“管控分歧”时使用人民币汇率问题当作筹码的权利。

此次报告中，美国虽然肯定了近期中国为应对人民币贬值而作出的努力，并且认为3年来中国对外汇市场干预减少，但却表示仍需要观察人民币升值压力下中国是否能坚守其承诺。

同时报告宣称，过去中国曾在货物贸易和经常项目大幅顺差的情况下长期抑制人民币升值，刻意放缓人民币升值进程；现在中国对美国货物和服务仍有一定的市场准入限制，并维持较严的资本管制，在汇率形成机制、市场操作和储备管理等方面不够透明。

事实上，中国对外开放不断深化，外汇管理改革有序推进，贸易投资便利化程度不断提高，2016年10月，人民币正式加入SDR更是对中国汇率改革最好的肯定。但是特朗普政府仍要罔顾事实坚持对中国的批评，究其原因，一方面是未履行将中国列为操纵国的承诺后需要安抚国内选民情绪，营造强势大国形象；另一方面是在人民币汇率问题上向中国“展示肌肉”，以期在其他领域换得中国让步。

此次报告不但是中美两国在汇率问题上达成理解的重要一步，而且是特朗普的孤立主义和贸易保护主义在汇率领域的体现。有针对性的规则更改和别有用心的批评暗示汇率问题的核心是美国对华贸易逆差，人民币汇率问题只是暂时搁置，必要时美国仍会借此发难中国。因此，减少对美贸易顺差是解决人民币汇率问题的关键。（完）