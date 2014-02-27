余额宝纳入一般性存款仅为业内动议--消息

路透北京/香港2月27日 -被余额宝抢了大量活期存款的中国商业银行不再沉默，一则“应将余额宝等互联网金融货币基金存放银行的存款纳入一般性存款管理”的消息，一石激起千层浪。但数位消息人士周四称，这仅是银行在日前银行业协会内部研讨会上提出的建议之一，离政策落地还需时日。

而更关键的是，将互联网金融货币基金存放银行的存款纳入哪一项科目管理，并非中国银行业协会一家能定，惟有央行握有“存款科目设置”决定权。而央行是否支持这一动议，目前仍存疑。

“余额宝等存放银行的存款算同业存款还是改纳入一般性存款管理，这事还需要人民银行拍板，其他监管部门和行业协会应该是更改不了。”一位接近监管层的官员说。

另一位在北京的某国有大行高层表示，这仅仅是银行业协会在本周二召开的会员会议上达成的一项动议，“可以说是商业银行希望看到的一个方向之一，银行业协会只不过是想做个代言人吧，但希望可不一定能实现啊。”

数位消息人士表示，这次讨论会达成的动议包括：考虑由协会出台相关自律规范文件，按有关监管规定，将“余额宝”等互联网金融货币基金存放银行的存款纳入一般性存款管理，不作为同业存款，按规定缴纳存款准备金，并严格遵守监管规定，利率上限执行同档次基准利率1.1倍，提前支取按照活期存款利率计息或收取罚息。

一位股份制银行的高管表示，“提前支取按照活期存款利率计息或收取罚息”这一点是银行业内可以达成行业自律规范的，这就取消了所谓的“抽屉协议”，“但什么是互联网金融货币基金，什么不是，这还需要有效区别，否则也会让其他同业业务受牵连。”

他并称，若互联网金融货币基金存放银行存款纳入一般性存款，则需要计算贷存比、需要上缴人民银行备付金、一般性存款利率最高只能上浮10%，而这些举措都会限制这些互联网基金的发展速度。

去年6月，国内最大电子商务企业阿里巴巴集团旗下支付宝与天弘基金开始联手推出主要针对个人闲钱投资的“余额宝”产品，将支付宝余额转成货币基金，并享有数倍于活期存款的利息。最近余额宝产品规模已突破4,000亿元人民币，这意味着最近一个月内其规模净增1,500亿元，规模扩张加速。

**商业银行要主动迎接互联网金融挑战**

此外，是次会议达成的动议还包括，建议监管部门进一步加强对互联网金融的合规监管和风险管理，将互联网金融纳入正常的金融业务发展渠道，加强互联网金融领域的制度建设，并制定互联网金融应急机制。

商业银行要主动迎接互联网金融的挑战，树立更加科学、符合金融业发展趋势的经营思路，积极适应互联网金融的发展，加强各类平台建设，推进业务创新，进一步提升支付便利性、融资便利性和服务安全性。

消息人士并表示，银行业协会方面认为，互联网金融对于丰富和满足民众的生活和理财需要起到了积极作用，本质上是依托互联网向客户提供金融服务，互联网主要起到中介通道作用，但与传统金融行业相比，互联网金融存在着营销管理不规范、流动性风险集聚、监管套利等问题，导致整个金融体系的系统性流动性风险增加，并对支付安全及客户信息安全造成较大的风险隐患。

此外，在互联网金融营销影响下，社会大众对资金收益预期日趋提高，社会资金成本不断推升，企业筹资成本增加，将对实体经济造成一定的负面影响。

以余额宝为代表的互联网货币基金近期资产规模突飞猛进，但在资产配置上过度依赖协议存款，已引起中国监管部门关注。据财新网此前报导，中国证监会将出台一份管理规定，以确保货币基金的风险准备金能够覆盖协议存款的未支付利息。（完）

(发稿 谢衡/赵红梅; 审校 张喜良)

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