更正：越秀企业收购香港创兴银行75%股份

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路透香港10月28日 -香港中小型银行--创兴银行(1111.HK)获广州市政府背景的越秀企业（集团）有限公司收购75%的已发行股本，总现金对价约116.44亿港元。

两家公司的联合声明称，越秀企业提出以每股35.69港元收购最多3.2625亿股创兴银行股份，相当于后者已发行股本的75%。完成后收购后，创兴银行于联交所的上市地位将保持不变。

此外，在上述要约成为无条件之后，创兴银行的股东将可获得每股4.5195港元的现金中期特别股息。

持有创兴银行约50.72%已发行股本的大股东廖创兴企业(0194.HK)和廖氏集团等已同意接受要约。

每股收购价较创兴银行停牌前最后报价37.4港元折让约4.6%，较创兴银行8月公布获洽购前的股价则有59%的溢价。收购价相当于2.08倍的市账率，根据汤森路透数据，目前香港银行的平均市账率约1.66倍。

越秀企业由广州市政府全资拥有，核心业务涉及房地产、交通基建、金融证券等三大产业。其在香港拥有越秀地产(0123.HK)、越秀交通(1052.HK)、越秀房地产信托(0405.HK)等上市企业。

创兴银行和廖创兴企业股份自上周四暂停买卖，并将于周一（今天）恢复买卖。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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