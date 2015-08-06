受食品丑闻冲击 麦当劳肯德基在华业务遭遇挑战

路透上海8月6日 （记者 Adam Jourdan） - 以往在生日和特殊日子时，陆元丽会把儿子带到肯德基餐厅，让他尽情享用爱吃的套餐和炸鸡翅，但自去年肯德基母公司百胜集团(YUM.N)和麦当劳(MCD.N)曝出食品丑闻后，她就再也没有带儿子去过。

越来越多的中国父母们不再光顾肯德基和麦当劳，陆元丽便是其中之一，这让百胜和麦当劳重振在华增长的努力更加艰难。百胜和麦当劳将中国市场视为抵消全球销售放缓影响的重要市场，但国人已对其食品失去了新鲜感，而且来自本土餐厅的竞争也非常激烈。

“以前是这样，很多外来的品牌即便到现在进入中国市场也会跟以前肯德基麦当劳一样，但是慢慢的大家都习惯了，”陆元丽说道，她现在偶尔会带儿子去好伦哥吃自助。

中国是百胜最大的市场，是麦当劳全球第三大市场。过去十年来，这两家企业销售稳定增长，但自中国去年查出其肉类供应商使用过期变质肉类原料之后，其业务遭遇冲击。

这是多年来影响这两家公司的第二桩食品丑闻，分析师称，该丑闻成为许多家庭不再光顾的“引爆点”。

缺乏顾客对这两家企业而言尤为伤脑筋。中国经济增长减速成为常态，且欧睿信息咨询公司预测，到2019年，已经饱和的快餐市场增速将进一步放缓至4%左右，不到十年前增速的三分之一。

百胜和麦当劳均承认，自食品丑闻后中国的市场形势变得更加严峻。百胜高管7月称，由于经济减速和竞争激烈，中国市场销售的复苏期超过预期。

百胜拒绝就此报导进一步置评；麦当劳中国发言人Jessica Lee称，麦当劳的市场份额正在增加，但未提供具体细节。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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