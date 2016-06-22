中国银行间交易商协会因云峰事件公开谴责并暂停瑞华会计师事务所业务

路透上海6月22日 - 因绿地控股集团及上海云峰集团涉嫌信息披露违规的相关调查，中国银行间交易商协会(NAFMII)周二向绿地集团的审计机构瑞华会计师事务所开出严厉罚单，对其进行公开谴责处分，并暂停瑞华相关业务，期限一年。

交易商协会称，绿地集团所披露的云峰集团财务信息与云峰集团自身披露的财务信息存在巨大差异。而瑞华未能按照协会相关要求及时提供相关工作底稿等所需材料，未履行会员应尽义务。

瑞华会计师事务所回应称，鉴于该所未与上海云峰（集团）有限公司签订债务融资业务约定，不是云峰集团发行债务融资工具的申报会计师，因此，该所不应列为自律处分对象；在力所能及的范围内瑞华已履行了应尽的义务。

“交易商协会上述做法及相关决定是极为草率和不负责任的，也是其根本不能接受的；将通过司法途径主张自身权利，挽回由此带来的名誉及经济损失。”瑞华表示。

据财新网报导，绿地集团于2015年10月解除了对云峰集团的股权托管，不再是其实际控制人，引发云峰66亿元的存量债券出现违约风险；云峰集团发行的“15云峰PPN003”、“15云峰PPN005”和“15云峰PPN001”三只PPN(非公开定向债务融资工具)已出现违约。

交易商协会称，未来将持续强化中介机构的自律管理。通过日常检查等常态化工作安排，有效发现相关违规线索。对于不履行会员义务或明显不遵守执业准则要求的，将严格追究责任。有关自律处分情况，将及时公布。

协会同时披露的云峰事件调查进展显示，目前，NAFMII正在督导发行企业根据自律调查通知书反馈书面说明及证明材料，同时也在梳理其它中介机构如云峰集团的审计机构立信会计师事务所、上海华申会计师事务所有限公司的相关情况。

今年3月30日，因云峰集团对调查工作消极对待、严重影响调查正常推进，NAFMII给予云峰集团公开谴责处分，责令其及时改正并配合相关调查，暂停其相关业务。(完)