中山证券“零佣通”服务涉嫌违规 证监会已紧急叫停

路透北京3月28日 -推出仅一日的证券交易零佣金服务周五遭紧急叫停，中国证监会新闻发言人张晓军在新闻发布会上表示，中山证券“零佣通”服务涉嫌违规，已被证监会叫停，下一步证监会将核查并依法进行处理。

中山证券周四推出的“零佣通”，约定客户手机开户后，在沪深交易所买卖交易股票、基金、债券等不收取交易费。中山证券常务副总刘耀中表示已履行了所有应该报备的职责。

但张晓军在新闻发布会上明确表示，“中山证券‘零佣通’涉嫌违规，我会已经依法叫停。”

刘耀中周四并指出，佣金实际上是一直困扰证券公司业务发展的问题，佣金下滑的趋势是大势所趋。此前国金证券将券商业佣金率降到万分之二，其盈利空间的极限，而中山证券索性免除佣金。

国金证券推出万二佣金率后，已遭到诸多券商对此项业务合规性的质疑。而且很多投资者以此为基准向其所开户的券商议价，引起不少地区的券商平均佣金率明显下降，券商经纪业务正受到严峻挑战。

中国证监会机构部巡视员欧阳昌琼曾表示，佣金完全地市场化是一种趋势。判断佣金战是否合法合规要看它是否破坏了整个行业公平竞争的市场秩序。垄断和低于成本的倾销都损害了行业公平的市场秩序。因此监管部门将出手调节。（完）

(发稿 张晓翀；审校 毕晓雯)

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