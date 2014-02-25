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时事要闻 | 2014年 2月 25日 星期二 12:40 BJT

中国追捕广东健力宝集团原董事长张海

路透北京2月24日 -中国官方媒体周一报道称，中国有关部门正在启动对逃往境外的广东健力宝集团原董事长张海的追捕程序。张海通过行贿手段为自己实现减刑。

新华社报道称，2007年，张海因职务侵占罪、挪用资金罪被判有期徒刑15年。

但张海通过行贿和伪造材料获得减刑，2011年被释放，随即与女朋友黄鹭逃往境外。

“有关部门正在启动追捕和引渡程序，”报道援引检查机关的声明称。

报道还表示，检察机关对张海违法减刑系列案共立案24人，其中司法行政、监狱系统11人，法院系统一人，律师两人。

报道称，其中四人已经被判刑，最长达六年；对张海的减刑裁定已经被撤销。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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