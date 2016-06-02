专访：中国年轻消费群体支出增长迅速 真格基金窥见商机

路透香港6月1日 （记者 Elzio Barreto） - 中国最大的天使投资基金--真格基金预期中国年轻消费者在健身产品、健康食品和时兴家具等各种领域的支出增加将带来良好的投资机遇。

真格基金首席执行官方爱之告诉路透，真格亦认为包括视频流媒体直播和虚拟现实在内的数字娱乐有良好增长前景。真格基金2011年由徐小平和王强创立，投资中国的早期创业公司。

真格基金今年早些时候向投资者募集了3亿美元和9亿元人民币。真格已投资逾300家企业，包括在线零售商兰亭集势(LITB.N)、在线美容产品零售商聚美优品(JMEI.N)和在线婚恋网站世纪佳缘。世纪佳缘今年已从纳斯达克退市。

随着中国经济减速，外界担忧创业公司的融资来源会枯涸。方爱之的言论表明投资者仍看好中国的机会。

“消费升级和生活方式升级的（投资）主题很火热。”方爱之在香港的RISE科技会议间隙说道。

“1985年后出生的中国年轻一代消费者正在购买新产品，他们正在做新的事情，譬如健身。他们的饮食以及购买的家具是可以跟进的有趣领域。”方爱之说道。

据波士顿咨询公司和阿里研究院的研究，中国35岁及以下的消费者每年支出增长14%，是年龄较高消费者支出增速的两倍。该研究称，到2020年，年轻消费者占中国总消费的比例将从2015年的45%升至53%。

方爱之称，真格基金看好与Twitter(TWTR.N)的Periscope应用类似的视频流媒体直播。

她表示，这是个非常有趣、大为有利可图的领域，尤其对于中国市场来说，这是一个很有趣的创新。（完）