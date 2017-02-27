中端医疗险有望成为千亿级市场 众安冀望借创新快速崛起

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海2月27日 - 随着中国医疗费用的不断上升，医疗险正成为国内白领越来越关注的险种。中国首家互联网保险公司--众安保险周一预计，未来国内中端医疗险市场将呈现爆发式增长，有望成为千亿级的市场；而众安希望通过不断创新和迭代产品，获得更多保险客户及扩大保费规模。
从去年8月上线至今，众安的尊享e生是目前中端医疗市场中市场份额占比最高的产品。近日公司又推出尊享e生的升级版，将最高医疗保险金由之前的200万元人民币提高至600万元，并承诺癌症患者可享受零免赔。
“未来，众安将持续升级尊享e生，让用户能够一直享受最优的医疗险产品与服务。我们的‘小目标’是，先让一亿人用上尊享e生。”众安保险健康险事业部总经理刘海娇表示。
推出仅半年的众安保险的尊享e生用户数为31万，主要是20-50岁的中青年客户，年保费为三四百元上下。
在过去很长时间内，中端医疗险基本就是空白，2012年市场规模仅1亿元。不同于年保费300-500元的普通医疗险只能覆盖社保就医费用，中端医疗险可承担自费药费用，而且最高保额大幅提高，但其1,000元上下的年保费，又比动辄一年数万元的高端医疗险，显得“亲民”许多。目前市场上已有近10家保险公司推出中端医疗险产品。
据中国保监会数据，去年国内健康险原保费收入达4,042.5亿元，同比增长67.71%。健康险一般包括重大疾病险、医疗保险、护理险等。据业内人士透露，重疾险和医疗险一般占据健康险年保费收入的四分之三和四分之一。
刘海娇指出，在去年的个险市场上，中端医疗险是最火热的战场。而众安健康险通过尊享e生进入这一细分领域，获得了爆发式的增长。“未来，我们一定会关注普通人的核心医疗需求，小步快跑、快速迭代，坚持在这一领域有所作为。”
除尊享e生外，众安还将推出基因检测、医美、齿科等方面的产品，满足中端市场客户更为丰富的需求。
众安保险一内部人士预计，若国内健康险继续保持这么高的增速，2020年健康险的市场规模将达2万亿元，成长为除寿险和产险之外另一重要险种。届时医疗险市场规模有望达5,000亿元，中端医疗险或将占据其中四成份额。
众安保险创立于2013年，是阿里巴巴(BABA.N)、腾讯(0700.HK)与中国平安(601318.SS)等共同组建的合资企业。去年6月，众安完成首轮57.75亿元人民币融资，引入五家外部投资者，包括摩根士丹利(MS.N)、中金(3908.HK)、鼎晖投资等机构。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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