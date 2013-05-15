中房复牌涨停 汇金背景公司将控股

而嘉益投资的控股股东百傲(天津)投资合伙企业的管理人和实际控制人为中投财富资本管理(天津)有限公司。中国建银投资又持有中投财富资本80%的股权，为其实际控制人，而中国建银投资正是中央汇金投资有限责任的全资子公司。