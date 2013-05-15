中房复牌涨停 汇金背景公司将控股

国泰君安H股首日挂牌盘中变动不大 将加快国际化发展（更新版）
路透香港4月11日 - 中国大型券商--国泰君安H股周二首日挂牌，盘中股价变动不大；公司高管称，将加快国际化发展。
路透北京5月15日 - 中国中房置业股份有限公司(600890.SS)周三股票复牌后即告涨停。此前公司称，具中央汇金公司背景的嘉益投资将成为公司新的控股股东。
中房股份公告称，现控股股东中国房地产开发集团公司，将目前持有的全部1.1亿股国有股权，
以人民币3.935元人民币/股的价格转让给嘉益(天津)投资管理有限公司,受让总金额为4.32亿元人民币。
本次股权转让完成后，中房集团将不再持有中房股份股权，嘉益投资将成为公司第一大股东。但股权转让事宜尚需取得国务院国资委的批准才能最终生效。
而嘉益投资的控股股东百傲(天津)投资合伙企业的管理人和实际控制人为中投财富资本管理(天津)有限公司。中国建银投资又持有中投财富资本80%的股权，为其实际控制人，而中国建银投资正是中央汇金投资有限责任的全资子公司。
中房股份自1月7日起停牌。周三开盘，中房即告涨停,报5.43元。(完）
欲了解详情,可点选上海证交所网站(here)
(发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
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这批配额主要针对柴油和汽油。此外，这些炼厂还获得了333.5万吨的加工贸易成品油出口配额。中国已经同意对根据一般贸易方式出口的成品油提供税收激励措施。