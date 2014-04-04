13中森债违约属于个案风险事件--中国证监会

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京4月4日 -在徐州中森通浩私募债出现利息违约后，中国证监会新闻发言人周五表示，13中森债违约属于个案风险事件。
证监会新闻发言人邓舸在新闻例会上表示，证监会将遵循市场化原则依法处置，积极维护投资者权益，引导各相关市场主体依照法律规定和债券契约处理利益诉求。
他并称，该债券发行人徐州中森通浩新型板材公司经营正常，未正常兑付利息的主要原因是其流动性管理存在问题。目前发行人已披露相关信息，受托管理人华龙证券已要求增信机构中海信达担保公司代付利息，增信机构已承诺在30个工作日内安排资金代付。
13中森债的发行规模为1.8亿元人民币，票面利率10%，本期需支付的利息为1,800万元。
近期中国信用风险忧虑正日渐升温。上海超日太阳能科技股份有限公司(002506.SZ)3月5日公告称，无法按期全额支付其公司债第二期利息，这标志着中国债市刚性兑付就此终结。（完）
(发稿 张晓翀; 撰写 林琦; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。