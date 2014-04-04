13中森债违约属于个案风险事件--中国证监会

路透北京4月4日 -在徐州中森通浩私募债出现利息违约后，中国证监会新闻发言人周五表示，13中森债违约属于个案风险事件。

证监会新闻发言人邓舸在新闻例会上表示，证监会将遵循市场化原则依法处置，积极维护投资者权益，引导各相关市场主体依照法律规定和债券契约处理利益诉求。

他并称，该债券发行人徐州中森通浩新型板材公司经营正常，未正常兑付利息的主要原因是其流动性管理存在问题。目前发行人已披露相关信息，受托管理人华龙证券已要求增信机构中海信达担保公司代付利息，增信机构已承诺在30个工作日内安排资金代付。

13中森债的发行规模为1.8亿元人民币，票面利率10%，本期需支付的利息为1,800万元。

近期中国信用风险忧虑正日渐升温。上海超日太阳能科技股份有限公司(002506.SZ)3月5日公告称，无法按期全额支付其公司债第二期利息，这标志着中国债市刚性兑付就此终结。（完）

(发稿 张晓翀; 撰写 林琦; 审校 张喜良)

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