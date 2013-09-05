朱光耀：美联储撤出QE将对全球造成重大影响

美元接近持平 因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透莫斯科9月5日 - 中国财政部副部长朱光耀周四在G20峰会前的记者会上表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)撤出量化宽松(QE)将对全球产生重大影响，使其成为这次峰会经济讨论的中心。
朱光耀称，美联储缩减购债的前景正在引发新兴市场的资本外流和货币贬值。
但他也表示，新兴市场自身也存在结构性问题。(完)
(编译 朱晓军；; 审校 隋芬)
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