习近平抵达津巴布韦 中津料签署大规模协议

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透哈拉雷12月1日 - 中国国家主席习近平周二抵达津巴布韦，这是自1996年以来中国领导人第一次访问该国；外界普遍预期此次访问期间将签署基础设施投融资协议。
习近平将对津巴布韦进行为期两天的访问，周三将前往南非，会见南非总统祖马，随后将共同主持中非合作论坛约翰内斯堡峰会。
津巴布韦官媒Herald报导称，习近平的访问具有历史性意义，期间将签署数个协议。
“一切准备就绪，将在通讯、民航、运输和基础设施等领域签署协议，”报导援引津巴布韦外交部常务秘书Joey Bimha的说法称。
Bimha指出，周二晚些时候才会披露协议金额。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。