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时事要闻 | 2015年 12月 1日 星期二 17:19 BJT

习近平抵达津巴布韦 中津料签署大规模协议

路透哈拉雷12月1日 - 中国国家主席习近平周二抵达津巴布韦，这是自1996年以来中国领导人第一次访问该国；外界普遍预期此次访问期间将签署基础设施投融资协议。

习近平将对津巴布韦进行为期两天的访问，周三将前往南非，会见南非总统祖马，随后将共同主持中非合作论坛约翰内斯堡峰会。

津巴布韦官媒Herald报导称，习近平的访问具有历史性意义，期间将签署数个协议。

“一切准备就绪，将在通讯、民航、运输和基础设施等领域签署协议，”报导援引津巴布韦外交部常务秘书Joey Bimha的说法称。

Bimha指出，周二晚些时候才会披露协议金额。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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