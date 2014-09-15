中国需求疲弱或推动国内保税锌库存转移至LME亚洲仓储库

路透香港9月12日 - 交易商称，第四季可能有更多的精炼锌从中国的保税仓库转至伦敦金属交易所(LME)批准的亚洲仓储库，因在进口增加的同时，信贷紧张抑制中国国内需求。

中国是全球最大精炼锌消费国和生产国。中国转至亚洲LME仓储库的精炼锌增加，可能限制LME锌价CMZN3。LME锌价今年已上升逾10%。

交易商称，中国进口商已签署合约购买2014年交付的更多精炼锌，其中很大一部分被用来作为贷款抵押。

但中国信贷紧张已经减缓今年国内需求，并重压中国锌价，交易商称，这迫使进口商把金属存储于主要位于上海和广东省的保税仓库。

“如果进口商不能在10月前在国内市场出售库存...他们可能把这些库存转至LME(亚洲)仓储库，”上海一公司经理表示。该公司进口锌用于自用和交易。

这位经理表示，据该公司估计，上海保税仓库目前有超过10万吨精炼锌。由于未获授权与媒体沟通，这位经理拒绝署名。

今年前七个月，中国精炼锌进口劲增39%至421,130吨。

交易商称，6月初爆出金属融资骗局消息后，广东保税仓库的部分锌库存已经转至LME亚洲仓储库，它们原本用于与外资银行的融资交易。

他们说，外资银行要求将这些金属转移至安全地点，即便青岛港发生的融资骗局涉及的是氧化铝、铝和铜库存。

一家国际贸易公司交易员表示，该公司未来几周将把1,000吨保税锌库存从广东移至位于马来西亚和新加坡的LME仓库。

交易员称，中资银行一直乐意向进口锌发放信用证，即便是在青岛港的丑闻曝光后，不过他们已经加强了库存核查。(完)

(编译 李爽 审校 朱晓军/徐文焰)

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