中国可能增加精炼锌进口 因本国产量受制于锌精矿短缺

路透墨尔本5月19日 - 行业消息人士周五表示，中国有可能从本月开始增加进口精炼锌，因全球锌精矿供应日益减少制约本国精炼锌产量。

由于澳洲和爱尔兰等地主要矿山关闭所造成的影响，中国精炼锌产量在4月份降至两年多以来的最低水平。中国依赖这些国家供应的锌精矿来生产金属锌。

中国的“治污之战”也抑制了金属产量。政府为了治理空气污染，正在严厉整治采矿业和重工业。

这可能会促使精炼锌买家考虑海外货源，进而提振国际锌价。继去年大涨之后，本周伦敦期锌触及略低于每吨2,500美元的去年11月以来最低水准。

“(锌精矿短缺)开始产生影响，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)驻悉尼的分析师Sydney Hynes表示，“供应紧张局面即将出现。”

“我们预期锌价在下半年回升到2,800美元...锌市场将在短期至中期内保持紧俏。这当然应该会让空头清醒一些。”

据路透测算，本周从中国保税区进口精炼锌，再在本地市场出售，每吨至多可获利45美元，接近2016年1月以来最高水准，当时中国进口约60,000吨精炼锌。

中国3月仅进口25,600吨精炼锌，今年总进口量减少了三分之二。

贸易商已转向本地交易所的库存。上海期交所锌库存自2月以来已减少一半，至接近100,00吨，创2015年2月以来最低。

与此同时，中国的“治污之战”进入第四个年头，可能打击基本金属的生产。

“从环保角度来看，中国政府将向(金属生产商)施加很大的改革压力，”一家中国大宗商品贸易公司的金属负责人说。

“我们肯定会看到企业在国内难以获得足够的锌精矿。我们应该会看到一些进口精炼锌的机会，”他说，由于未获授权对媒体发言，这位负责人未透露姓名。

图表：tmsnrt.rs/2ry5Uey

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