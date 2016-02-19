中国锌冶炼商下调加工精炼费 因供应萎缩--行业消息人士

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透墨尔本2月19日 - 据业内消息人士本周透露，随着期待已久的锌供应短缺现象开始露头，中国的锌冶炼商已同意大幅调降原材料加工精炼费。
由于澳洲Century和爱尔兰Lisheen等多处大型锌矿已几乎开发殆尽，且没有任何新的大型矿场即将投产，加上接近六年低位的价格迫使矿商减产，锌矿供应在不断萎缩。
三位精矿贸易商告诉路透，本周中国的锌现货加工精炼费已从去年年底的180-200美元/吨下滑至125-130美元/吨。
“Century、Lisheen的情况已经摆在眼前，中国也有不少锌矿因为价格太低而被关停，所以市场上出现短期缺口，”亚洲一位贸易商称。
高盛曾在2月9日的报告中预计，受到矿场耗竭影响，未来三个月锌价将跳增7%达到每吨1,800美元。接受路透调查的分析师也预计，今年锌将成为表现最佳的金属。
伦敦金属交易所(LME)期锌周五上涨1%至每吨1,715美元左右，今年以来已累计上涨近7%。(完)
(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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